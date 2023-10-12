https://ria.ru/20231012/oborudovanie-1902380073.html

Тверские власти укрепят маттехбазу медучреждений Калининского округа

Тверские власти укрепят маттехбазу медучреждений Калининского округа - РИА Новости, 12.10.2023

Тверские власти укрепят маттехбазу медучреждений Калининского округа

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил закупить новое оборудование и провести ремонт в зданиях Калининской ЦРБ, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T20:52

2023-10-12T20:52

2023-10-12T20:52

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил закупить новое оборудование и провести ремонт в зданиях Калининской ЦРБ, сообщает пресс-служба регионального правительства. В четверг глава региона в рамках рабочей поездки в Калининский округ познакомился с работой Калининской центральной районной больницы, а также входящей в ее состав Эммаусской врачебной амбулатории. Сегодня Калининская ЦРБ объединяет в себе поликлинику, отделения стационара и диагностики, а также сеть кабинетов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов. В марте этого года в больнице был расширен спектр оказываемой хирургической помощи – развёрнуто 17 новых коек по профилю "травматология и ортопедия". Глава региона поручил проработать вопрос по ремонту фасада здания Калининской ЦРКБ, приобретению дополнительного медицинского оборудования, включая передвижной мобильный комплекс. В Эммаусской врачебной амбулатории в настоящее ведут прием врач общей практики, врач - стоматолог, педиатр, функционирует кабинет физиотерапии. Амбулатория обслуживает свыше 4900 человек из 23 ближайших населенных пунктов. Губернатором дано поручение по ремонту кровли и системы вентиляции в здании амбулатории, а также по закупке нового медицинского оборудования, в частности УЗИ-аппарата.

https://ria.ru/20231011/subekty-1902081968.html

тверская область

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игорь руденя, тверская область