https://ria.ru/20231012/neboskreb-1902157034.html

Украинский флаг на небоскребе Bloomberg в Нью-Йорке сменили на израильский

Украинский флаг на небоскребе Bloomberg в Нью-Йорке сменили на израильский - РИА Новости, 12.10.2023

Украинский флаг на небоскребе Bloomberg в Нью-Йорке сменили на израильский

Небоскреб, в котором располагается штаб квартира Bloomberg L.P. в Нью-Йорке, сменил неоновое изображение украинского флага на своей крыше на израильский флаг,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T03:41

2023-10-12T03:41

2023-10-12T03:59

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НЬЮ-ЙОРК, 12 окт - РИА Новости. Небоскреб, в котором располагается штаб квартира Bloomberg L.P. в Нью-Йорке, сменил неоновое изображение украинского флага на своей крыше на израильский флаг, передает корреспондент РИА Новости.После начала специальной военной операции России на Украине небоскреб по адресу Лексингтон авеню, 731, высветил на верхних этажах желто-голубой флаг. Это изображение было видно за много кварталов из разных точек города.К 12 октября цвета флага сменились на израильские.Корреспондент поинтересовался у служащих здания, с чем связано такое решение. Однако швейцары сказали, что их не информировали о причинах смены флага."Вы знаете Америку. Какой бы кризис не произошел, важно поддержать союзников", - сказал один из них.Старшего менеджера в здании на момент разговора не оказалось.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231012/izrail-1902151594.html

https://ria.ru/20231009/mitingi-1901380114.html

https://ria.ru/20231006/zelenskiy-1901071393.html

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израиль, украина, биньямин нетаньяху, хамас, в мире, нью-йорк (город), россия, владимир путин, оон