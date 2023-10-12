Украинский флаг на небоскребе Bloomberg в Нью-Йорке сменили на израильский
Флаг Украины на крыше небоскреба Bloomberg в Нью-Йорке сменился на израильский
Нью-Йорк. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 12 окт - РИА Новости. Небоскреб, в котором располагается штаб квартира Bloomberg L.P. в Нью-Йорке, сменил неоновое изображение украинского флага на своей крыше на израильский флаг, передает корреспондент РИА Новости.
К 12 октября цвета флага сменились на израильские.
Корреспондент поинтересовался у служащих здания, с чем связано такое решение. Однако швейцары сказали, что их не информировали о причинах смены флага.
"Вы знаете Америку. Какой бы кризис не произошел, важно поддержать союзников", - сказал один из них.
Старшего менеджера в здании на момент разговора не оказалось.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.
Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.