В Новгородской области трех медвежат-сирот выпустили на волю
В Новгородской области трех медвежат-сирот выпустили на волю после реабилитации
© пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской областиТрех медвежат-сирот после реабилитации выпустили на волю в Новгородской области. Кадр видео
Трех медвежат-сирот после реабилитации выпустили на волю в Новгородской области. Кадр видео
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Трех медвежат-сирот, найденных в начале года, после реабилитации выпустили на волю в лесном массиве Новгородской области, сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона.
Уточняется, что медвежат спасли в начале года в Крестецком районе. Двухмесячных детенышей обнаружил местный лесоруб, который случайно провалился в берлогу, где спала молодая медведица и трое ее медвежат. От испуга мама убежала. Лесоруб забрал медвежат домой и стал выкармливать. Хотел отдать в зоопарк, но из-за слишком маленького возраста их не взяли. Мужчине посоветовали передать малышей в центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, что он и сделал в марте. Когда медвежата подросли, в центре их стали приучать к самостоятельной жизни, раскладывая еду в корягах и на ветвях деревьев. Таким образом, животные проводили свой день в поисках пищи, как они бы это делали в природе.
"Трех медвежат-сирот (Марта, Туся и Джексон) выпустили в лесном массиве Маловишерского района после прохождения реабилитации в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты центра убедились, что медвежата здоровы и готовы к самостоятельной жизни. До холодов у них есть время, чтобы освоиться, набрать массу и найти берлогу на зиму.