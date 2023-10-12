https://ria.ru/20231012/medvezhata-1902319698.html

В Новгородской области трех медвежат-сирот выпустили на волю

В Новгородской области трех медвежат-сирот выпустили на волю - РИА Новости, 12.10.2023

В Новгородской области трех медвежат-сирот выпустили на волю

Трех медвежат-сирот, найденных в начале года, после реабилитации выпустили на волю в лесном массиве Новгородской области, сообщает пресс-служба комитета... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:11

2023-10-12T17:11

2023-10-12T17:11

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Трех медвежат-сирот, найденных в начале года, после реабилитации выпустили на волю в лесном массиве Новгородской области, сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона. Уточняется, что медвежат спасли в начале года в Крестецком районе. Двухмесячных детенышей обнаружил местный лесоруб, который случайно провалился в берлогу, где спала молодая медведица и трое ее медвежат. От испуга мама убежала. Лесоруб забрал медвежат домой и стал выкармливать. Хотел отдать в зоопарк, но из-за слишком маленького возраста их не взяли. Мужчине посоветовали передать малышей в центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, что он и сделал в марте. Когда медвежата подросли, в центре их стали приучать к самостоятельной жизни, раскладывая еду в корягах и на ветвях деревьев. Таким образом, животные проводили свой день в поисках пищи, как они бы это делали в природе. "Трех медвежат-сирот (Марта, Туся и Джексон) выпустили в лесном массиве Маловишерского района после прохождения реабилитации в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты центра убедились, что медвежата здоровы и готовы к самостоятельной жизни. До холодов у них есть время, чтобы освоиться, набрать массу и найти берлогу на зиму.

https://ria.ru/20231005/zubr-1900830306.html

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новгородская область, маловишерский район, крестецкий район, россия