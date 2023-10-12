https://ria.ru/20231012/konflikt-1902394299.html

Замглавы МИД России обсудил с послом Саудовской Аравии конфликт в Израиле

Замглавы МИД России обсудил с послом Саудовской Аравии конфликт в Израиле - РИА Новости, 12.10.2023

Замглавы МИД России обсудил с послом Саудовской Аравии конфликт в Израиле

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в четверг с послом... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T22:25

2023-10-12T22:25

2023-10-12T22:25

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в четверг с послом Саудовской Аравии в Москве Абдуррахманом Аль-Ахмедом обострение палестино-израильского конфликта, а также ситуацию в Йемене и Сирии, сообщили в МИД РФ. "Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России М. Л. Богданов принял посла Королевства Саудовская Аравия Абдуррахмана Аль-Ахмеда по его просьбе", - говорится в сообщении. Отмечается, что они обсудили актуальные вопросы укрепления многоплановых российско-саудовских связей. "Состоялся также обмен мнениями по ключевым темам ближневосточной повестки дня с акцентом на резкое обострение палестино-израильского конфликта, а также ситуацию в Йемене и Сирии", - отметили в министерстве. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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в мире, израиль, россия, ближний восток, владимир путин, михаил богданов, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году