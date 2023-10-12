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В конфликте в Израиле погибли 27 американцев, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.10.2023
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20:33 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/konflikt-1902377130.html
В конфликте в Израиле погибли 27 американцев, заявили в Белом доме
В конфликте в Израиле погибли 27 американцев, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.10.2023
В конфликте в Израиле погибли 27 американцев, заявили в Белом доме
По последним данным, 27 американцев погибли в палестино-израильском конфликте, 14 пропали без вести, заявил координатор Белого дома по стратегическим... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T20:33
2023-10-12T20:33
в мире
джон кирби
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. По последним данным, 27 американцев погибли в палестино-израильском конфликте, 14 пропали без вести, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Мы можем обновить число американцев, которые были убиты, до двадцати семи. Число тех, местонахождение которых неизвестно, - до четырнадцати", - сообщил он журналистам на брифинге. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
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в мире, джон кирби, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Джон Кирби, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В конфликте в Израиле погибли 27 американцев, заявили в Белом доме

Белый дом: в ближневосточном конфликте 27 американцев погибли, еще 14 пропали

© AP Photo / Yousef MasoudПоследствия авиаударов Израиля в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газа
Последствия авиаударов Израиля в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Последствия авиаударов Израиля в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. По последним данным, 27 американцев погибли в палестино-израильском конфликте, 14 пропали без вести, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы можем обновить число американцев, которые были убиты, до двадцати семи. Число тех, местонахождение которых неизвестно, - до четырнадцати", - сообщил он журналистам на брифинге.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
11 октября, 08:00
 
В миреДжон КирбиИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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