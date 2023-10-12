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В израильские поселения вошли 1,2 тысячи членов операции, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
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17:16 12.10.2023 (обновлено: 17:31 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/konflikt-1902322502.html
В израильские поселения вошли 1,2 тысячи членов операции, заявили в ХАМАС
В израильские поселения вошли 1,2 тысячи членов операции, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
В израильские поселения вошли 1,2 тысячи членов операции, заявили в ХАМАС
Порядка 1,2 тысячи бойцов палестинского движения ХАМАС, задействованных в операции "Потоп Аль-Аксы", участвовали в атаке на израильские поселения, заявил... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:16
2023-10-12T17:31
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 12 окт - РИА Новости. Порядка 1,2 тысячи бойцов палестинского движения ХАМАС, задействованных в операции "Потоп Аль-Аксы", участвовали в атаке на израильские поселения, заявил замглавы политбюро движения Салех аль-Арури телеканалу Al-Jazeera."Тысяча двести бойцов "Аль-Кассам" (военного крыла ХАМАС – ред.) вошли в поселения и за короткие сроки захватили дивизию израильской армии "Газа", - сказал аль-Арури.Замглавы политбюро ХАМАС подчеркнул, что перед атакой движение подготовило план обороны, который, по его словам, является намного более сильным, чем наступательный.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231006/voyna-1900413215.html
РИА Новости
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ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения.
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В израильские поселения вошли 1,2 тысячи членов операции, заявили в ХАМАС

Политбюро ХАМАС: в израильские поселения вошли 1,2 тысячи членов операции

© AP Photo / Hatem MoussaРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
КАИР, 12 окт - РИА Новости. Порядка 1,2 тысячи бойцов палестинского движения ХАМАС, задействованных в операции "Потоп Аль-Аксы", участвовали в атаке на израильские поселения, заявил замглавы политбюро движения Салех аль-Арури телеканалу Al-Jazeera.
"Тысяча двести бойцов "Аль-Кассам" (военного крыла ХАМАС – ред.) вошли в поселения и за короткие сроки захватили дивизию израильской армии "Газа", - сказал аль-Арури.
Замглавы политбюро ХАМАС подчеркнул, что перед атакой движение подготовило план обороны, который, по его словам, является намного более сильным, чем наступательный.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Следы арабо-израильского вооруженного конфликта Война судного дня или Октябрьская война на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
"Война Судного дня"
6 октября, 01:34
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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