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"Россети Центр" будет развивать электросетевой комплекс Смоленской области

"Россети Центр" будет развивать электросетевой комплекс Смоленской области - РИА Новости, 12.10.2023

"Россети Центр" будет развивать электросетевой комплекс Смоленской области

В рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя-2023" губернатор Смоленской области Василий Анохин и генеральный директор ПАО "Россети Центр" – РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:19

2023-10-12T14:19

2023-10-12T14:19

пресс-релизы

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МОСКВА, 12 окт - Пресс-служба ПАО "Россети Центр". В рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя-2023" губернатор Смоленской области Василий Анохин и генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский подписали соглашение о сотрудничестве.Партнерство направлено на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей региона, а также обеспечение высокого уровня защищенности электросетевых объектов.Стороны отметили, что важной задачей в рамках взаимодействия станет расширение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности электросетевых объектов. Наряду с модернизацией и строительством новых питающих центров и линий электропередачи, защита энергообъектов стала важнейшим условием для исполнения основной задачи – надежного электроснабжения жителей."Бесперебойное обслуживание потребителей, обеспечение смолян электроэнергией – это та цель, для реализации которой необходимо приложить все усилия. Администрация готова оказывать компании поддержку, чтобы инфраструктурная сеть не только расширялась, но и ее объекты были надежно защищены, могли выдерживать повышенные нагрузки в нештатных ситуациях", – подчеркнул Василий Анохин."Приоритетной целью энергетиков является завершение всех запланированных мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а также его надежное прохождение. При этом в Смоленской области, как и целиком по ЦФО, мы усиливаем меры безопасности, чтобы наши сотрудники и наши объекты могли работать в штатном режиме", – заявил Игорь Маковский.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы