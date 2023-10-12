https://ria.ru/20231012/kitay-1902331770.html

В Китае выразили готовность содействовать достижению мира в Израиле

В Китае выразили готовность содействовать достижению мира в Израиле - РИА Новости, 12.10.2023

В Китае выразили готовность содействовать достижению мира в Израиле

Китай готов вместе с международным сообществом продвигать мирные переговоры и создавать условия для достижения мира между Израилем и Палестиной, заявил в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:42

2023-10-12T17:42

2023-10-12T17:42

в мире

израиль

китай

палестина

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Китай готов вместе с международным сообществом продвигать мирные переговоры и создавать условия для достижения мира между Израилем и Палестиной, заявил в четверг специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь. Чжай Цзюнь в четверг провел телефонный разговор с замглавы департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Израиля Рафаэлем Харпазом. "Китай осуждает действия, наносящие вред ни в чем не повинному гражданскому населению, и призывает к скорейшему прекращению огня и прекращению насилия, а также к возобновлению мирных переговоров на основе плана "Два государства для двух народов" для повышения уверенности в достижении мира у обоих народов", - заявил Чжай Цзюнь, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. Он добавил, что "Китай не имеет личных интересов в "палестинском вопросе" и всегда выступает на стороне мира, справедливости и беспристрастности". "Китай искренне надеется, что Израиль и Палестина смогут мирно сосуществовать, и готов работать с международным сообществом над продвижением мирных переговоров и созданием условий для достижения мира", - добавил он. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231012/udar-1902297020.html

https://ria.ru/20231012/konflikt-1902322502.html

https://ria.ru/20231012/khamas-1902324481.html

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в мире, израиль, китай, палестина, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году