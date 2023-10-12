В Италии призвали не отождествлять ХАМАС со всеми палестинцами

РИМ, 12 окт – РИА Новости. Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил о необходимости не путать палестинский народ с группировкой ХАМАС, совершившей нападение на Израиль. "Нападение было совершено террористической организацией ХАМАС, которую мы не должны накладывать на палестинский народ. Мы должны различать две вещи: террористическая организация – это одно, палестинский народ – другое", - сказал он журналистам после встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. По словам Крозетто, министры стран альянса не могли не выразить солидарность с Израилем "перед лицом неслыханного акта терроризма". Это насилие, приводит слова министра агентство Nova, "которое не является частью войны и чего-либо, что может принять человечество". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
РИМ, 12 окт – РИА Новости. Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил о необходимости не путать палестинский народ с группировкой ХАМАС, совершившей нападение на Израиль.
"Нападение было совершено террористической организацией ХАМАС, которую мы не должны накладывать на палестинский народ. Мы должны различать две вещи: террористическая организация – это одно, палестинский народ – другое", - сказал он журналистам после встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.
По словам Крозетто, министры стран альянса не могли не выразить солидарность с Израилем "перед лицом неслыханного акта терроризма". Это насилие, приводит слова министра агентство Nova, "которое не является частью войны и чего-либо, что может принять человечество".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
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