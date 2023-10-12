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Российские миротворцы свернули семь наблюдательных постов в Карабахе
Российские миротворцы свернули семь наблюдательных постов в Карабахе - РИА Новости, 12.10.2023
Российские миротворцы свернули семь наблюдательных постов в Карабахе
Российские миротворцы с 19 сентября свернули семь наблюдательных постов и еще 15 временных в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T21:41
2023-10-12T21:41
2023-10-12T21:41
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские миротворцы с 19 сентября свернули семь наблюдательных постов и еще 15 временных в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах Нагорного Карабаха, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. "Всего с 19 сентября 2023 года свернуты семь наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах. При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населенных пунктов Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки в связи с разоружением и роспуском вооруженных формирований Нагорного Карабаха свернут один наблюдательный пункт миротворцев РФ в Шушинском районе. Отмечается, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.
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в мире, россия, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Россия, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы свернули семь наблюдательных постов в Карабахе
МО РФ: миротворцы с 19 сентября свернули семь наблюдательных постов в Карабахе