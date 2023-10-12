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США с пятницы начнут вывозить американцев из Израиля чартерами

США с пятницы начнут вывозить американцев из Израиля чартерами - РИА Новости, 12.10.2023

США с пятницы начнут вывозить американцев из Израиля чартерами

США с пятницы начинают вывоз своих граждан из Израиля чартерными рейсами, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T22:26

2023-10-12T22:26

2023-10-12T22:27

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джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США с пятницы начинают вывоз своих граждан из Израиля чартерными рейсами, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Начиная с завтрашнего дня, правительство США будет организовывать чартерные рейсы из Израиля в Европу", - сказал он на брифинге в Белом доме. Президент США Джо Байден, по его словам, поручил своей команде оказать помощь американским гражданам, желающим покинуть Израиль. Он добавил, что в дополнение к воздушным маршрутам рассматриваются варианты вывоза сухопутным и морским путем.

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в мире, сша, израиль, джон кирби, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году