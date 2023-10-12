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Новак: на встрече с Республикой Сербской обсудили строительство газопровода - РИА Новости, 12.10.2023
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18:10 12.10.2023 (обновлено: 18:35 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/gazoprovod-1902340998.html
Новак: на встрече с Республикой Сербской обсудили строительство газопровода
Новак: на встрече с Республикой Сербской обсудили строительство газопровода - РИА Новости, 12.10.2023
Новак: на встрече с Республикой Сербской обсудили строительство газопровода
Вице-премьер РФ Александр Новак и председатель правительства Республики Сербской Радован Вишкович на встрече обсуждали строительство газопровода в республику,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:10
2023-10-12T18:35
экономика
россия
республика сербская
москва
александр новак
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и председатель правительства Республики Сербской Радован Вишкович на встрече обсуждали строительство газопровода в республику, по срокам решения пока нет, но стороны заинтересованы, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах РЭН.Отвечая на вопрос, обсуждается ли строительство газопровода в Республику Сербскую, он сказал: "Да, обсуждали"."По срокам еще не решено, там есть определенные проблемы, связанные с принятием решений, но в целом все стороны заинтересованы, чтобы этот газопровод строить и расширять", - добавил он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, республика сербская, москва, александр новак, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Россия, Республика Сербская, Москва, Александр Новак, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Новак: на встрече с Республикой Сербской обсудили строительство газопровода

Новак: Россия и Республика Сербская обсудили строительство газопровода

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и председатель правительства Республики Сербской Радован Вишкович на встрече обсуждали строительство газопровода в республику, по срокам решения пока нет, но стороны заинтересованы, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах РЭН.
Отвечая на вопрос, обсуждается ли строительство газопровода в Республику Сербскую, он сказал: "Да, обсуждали".
"По срокам еще не решено, там есть определенные проблемы, связанные с принятием решений, но в целом все стороны заинтересованы, чтобы этот газопровод строить и расширять", - добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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