https://ria.ru/20231012/gazoprovod-1902340998.html

Новак: на встрече с Республикой Сербской обсудили строительство газопровода

Новак: на встрече с Республикой Сербской обсудили строительство газопровода - РИА Новости, 12.10.2023

Новак: на встрече с Республикой Сербской обсудили строительство газопровода

Вице-премьер РФ Александр Новак и председатель правительства Республики Сербской Радован Вишкович на встрече обсуждали строительство газопровода в республику,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T18:10

2023-10-12T18:10

2023-10-12T18:35

экономика

россия

республика сербская

москва

александр новак

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и председатель правительства Республики Сербской Радован Вишкович на встрече обсуждали строительство газопровода в республику, по срокам решения пока нет, но стороны заинтересованы, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах РЭН.Отвечая на вопрос, обсуждается ли строительство газопровода в Республику Сербскую, он сказал: "Да, обсуждали"."По срокам еще не решено, там есть определенные проблемы, связанные с принятием решений, но в целом все стороны заинтересованы, чтобы этот газопровод строить и расширять", - добавил он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231012/serbskoy-1902187310.html

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экономика, россия, республика сербская, москва, александр новак, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023