https://ria.ru/20231012/gaza-1902364033.html

ООН рассказала о разрушениях в Газе после эскалации конфликта в Израиле

ООН рассказала о разрушениях в Газе после эскалации конфликта в Израиле - РИА Новости, 12.10.2023

ООН рассказала о разрушениях в Газе после эскалации конфликта в Израиле

Более 338 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома с начала палестино-израильского обострения, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T19:29

2023-10-12T19:29

2023-10-12T22:58

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

стефан дюжаррик

израиль

палестина

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ООН, 12 окт – РИА Новости. Более 338 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома с начала палестино-израильского обострения, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Совокупное число перемещенных лиц за последние 24 часа увеличилось на 30 процентов — теперь их всего более 338 тысяч, из них две трети укрываются в школах, которые управляются БАПОР", – сказал Дюжаррик."Двенадцать сотрудников БАПОР были убиты с 7 октября", - добавил Дюжаррик."В Газе более 2,5 тысячи домов уничтожены или серьезно повреждены и непригодны для проживания. Тогда как около 23 тысяч других домов получили умеренные или незначительные повреждения", - сказал Дюжаррик."По меньшей мере 88 образовательных учреждений подверглись ударам", - указал он.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

https://ria.ru/20231006/voyna-1900413215.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, стефан дюжаррик, израиль, палестина, хамас, бапор