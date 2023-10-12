https://ria.ru/20231012/gaza-1902364033.html
ООН рассказала о разрушениях в Газе после эскалации конфликта в Израиле
ООН рассказала о разрушениях в Газе после эскалации конфликта в Израиле - РИА Новости, 12.10.2023
ООН рассказала о разрушениях в Газе после эскалации конфликта в Израиле
Более 338 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома с начала палестино-израильского обострения, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T19:29
2023-10-12T19:29
2023-10-12T22:58
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
стефан дюжаррик
израиль
палестина
хамас
бапор
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ООН, 12 окт – РИА Новости. Более 338 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома с начала палестино-израильского обострения, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Совокупное число перемещенных лиц за последние 24 часа увеличилось на 30 процентов — теперь их всего более 338 тысяч, из них две трети укрываются в школах, которые управляются БАПОР", – сказал Дюжаррик."Двенадцать сотрудников БАПОР были убиты с 7 октября", - добавил Дюжаррик."В Газе более 2,5 тысячи домов уничтожены или серьезно повреждены и непригодны для проживания. Тогда как около 23 тысяч других домов получили умеренные или незначительные повреждения", - сказал Дюжаррик."По меньшей мере 88 образовательных учреждений подверглись ударам", - указал он.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, стефан дюжаррик, израиль, палестина, хамас, бапор
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Стефан Дюжаррик, Израиль, Палестина, Хамас, БАПОР
ООН рассказала о разрушениях в Газе после эскалации конфликта в Израиле
ООН: в Газе более 2,5 тысячи домов стали непригодными для жизни из-за обстрелов
ООН, 12 окт – РИА Новости. Более 338 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома с начала палестино-израильского обострения, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Совокупное число перемещенных лиц за последние 24 часа увеличилось на 30 процентов — теперь их всего более 338 тысяч, из них две трети укрываются в школах, которые управляются БАПОР
", – сказал Дюжаррик.
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"Двенадцать сотрудников БАПОР были убиты с 7 октября", - добавил Дюжаррик.
"В Газе более 2,5 тысячи домов уничтожены или серьезно повреждены и непригодны для проживания. Тогда как около 23 тысяч других домов получили умеренные или незначительные повреждения", - сказал Дюжаррик.
"По меньшей мере 88 образовательных учреждений подверглись ударам", - указал он.
Утром 7 октября Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.