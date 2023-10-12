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Богданов обсудил с палестинским министром ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 12.10.2023
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16:22 12.10.2023 (обновлено: 16:31 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/gaza-1902298197.html
Богданов обсудил с палестинским министром ситуацию в секторе Газа
Богданов обсудил с палестинским министром ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 12.10.2023
Богданов обсудил с палестинским министром ситуацию в секторе Газа
Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейном Шейхом ситуацию в секторе Газа, в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:22
2023-10-12T16:31
в мире
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
михаил богданов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейном Шейхом ситуацию в секторе Газа, в ходе телефонного разговора отмечена необходимость срочного прекращения огня в регионе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России."В ходе беседы была детально обсуждена складывающаяся катастрофическая ситуация в секторе Газа и вокруг него. При этом была подчеркнута необходимость безотлагательного прекращения боевых действий, открытия гуманитарных коридоров для доставки продуктов питания и медикаментов для населения сектора, возобновления подачи туда воды и электроэнергии. Была отмечена неприемлемость неизбирательных бомбардировок, ведущих к многочисленным жертвам среди гражданского населения", - сообщил МИД России.В ведомстве отметили, что в ходе разговора была "акцентирована задача не допустить исхода населения из сектора Газа, который должен стать частью независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме". Кроме того, констатировано, что мир и стабильность в регионе невозможно обеспечить "без политического решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
россия
сектор газа
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в мире, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, михаил богданов
В мире, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Михаил Богданов
Богданов обсудил с палестинским министром ситуацию в секторе Газа

Богданов обсудил с министром по гражданским делам ПНА ситуацию в секторе Газа

© AP Photo / Hatem AliПоследствия удара ВВС Израиля в Газе
Последствия удара ВВС Израиля в Газе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Последствия удара ВВС Израиля в Газе
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейном Шейхом ситуацию в секторе Газа, в ходе телефонного разговора отмечена необходимость срочного прекращения огня в регионе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
«
"В ходе беседы была детально обсуждена складывающаяся катастрофическая ситуация в секторе Газа и вокруг него. При этом была подчеркнута необходимость безотлагательного прекращения боевых действий, открытия гуманитарных коридоров для доставки продуктов питания и медикаментов для населения сектора, возобновления подачи туда воды и электроэнергии. Была отмечена неприемлемость неизбирательных бомбардировок, ведущих к многочисленным жертвам среди гражданского населения", - сообщил МИД России.
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В ведомстве отметили, что в ходе разговора была "акцентирована задача не допустить исхода населения из сектора Газа, который должен стать частью независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме". Кроме того, констатировано, что мир и стабильность в регионе невозможно обеспечить "без политического решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
 
В миреРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаМихаил Богданов
 
 
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