Рейтинг@Mail.ru
В Газе иссякают продовольствие и предметы первой необходимости, заявила ООН - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/gaza-1902148157.html
В Газе иссякают продовольствие и предметы первой необходимости, заявила ООН
В Газе иссякают продовольствие и предметы первой необходимости, заявила ООН - РИА Новости, 12.10.2023
В Газе иссякают продовольствие и предметы первой необходимости, заявила ООН
Запасы продовольствия и предметов первой необходимости в секторе Газа скоро подойдут к концу, заявил представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП)... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T00:37
2023-10-12T00:37
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901907974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad27d00b7af0d3484db7c6bbcaa1dbe5.jpg
РИМ, 12 окт – РИА Новости. Запасы продовольствия и предметов первой необходимости в секторе Газа скоро подойдут к концу, заявил представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Палестине Самер Абдельджабер. "Ситуация катастрофическая. Мы работаем на местах и делаем все возможное для того, чтобы нуждающиеся люди - те, кто покинул свои дома, те, кто живет в приютах – получали еду и помощь, необходимые им для выживания", – заявил представитель ВПП. Накануне международная гуманитарная организация сообщила, что намерена охватить различными видами продовольственной помощи 800 тысяч палестинцев. Уровень отсутствия продовольственной безопасности в Палестине уже был тревожно высоким до недавнего обострения конфликта: треть населения палестинских территорий – 1,8 миллиона человек – испытывала нехватку продовольствия, отмечает ВПП. "Мы делаем все, что можем, но очень скоро запасы продовольствия и предметы первой необходимости в секторе Газа иссякнут. Нам нужен гуманитарный коридор, чтобы у нас была возможность поддержать пострадавших людей. Их число растет с каждым днем. Нам нужен безопасный и беспрепятственный доступ", – сказал Абдельджабер, слова которого приводятся на сайте ВПП. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
https://ria.ru/20231012/palestina-1902146767.html
https://ria.ru/20231011/obekty-1902145508.html
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901907974_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c6318ed2ed34ab85f45655ebd74c021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Газе иссякают продовольствие и предметы первой необходимости, заявила ООН

ВПП ООН: продовольствие и предметы первой необходимости в секторе Газа иссякают

© AP Photo / Hassan EslaiahЖитель сектора Газа у зданий, разрушенных в результате израильских авиаударов
Житель сектора Газа у зданий, разрушенных в результате израильских авиаударов - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Hassan Eslaiah
Житель сектора Газа у зданий, разрушенных в результате израильских авиаударов. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 12 окт – РИА Новости. Запасы продовольствия и предметов первой необходимости в секторе Газа скоро подойдут к концу, заявил представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Палестине Самер Абдельджабер.
«
"Ситуация катастрофическая. Мы работаем на местах и делаем все возможное для того, чтобы нуждающиеся люди - те, кто покинул свои дома, те, кто живет в приютах – получали еду и помощь, необходимые им для выживания", – заявил представитель ВПП.
Накануне международная гуманитарная организация сообщила, что намерена охватить различными видами продовольственной помощи 800 тысяч палестинцев. Уровень отсутствия продовольственной безопасности в Палестине уже был тревожно высоким до недавнего обострения конфликта: треть населения палестинских территорий – 1,8 миллиона человек – испытывала нехватку продовольствия, отмечает ВПП.
"Мы делаем все, что можем, но очень скоро запасы продовольствия и предметы первой необходимости в секторе Газа иссякнут. Нам нужен гуманитарный коридор, чтобы у нас была возможность поддержать пострадавших людей. Их число растет с каждым днем. Нам нужен безопасный и беспрепятственный доступ", – сказал Абдельджабер, слова которого приводятся на сайте ВПП.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Мечеть, разрушенная в результате авиаудара ВВС Израиля по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Президент Ирана обсудил с наследным принцем КСА ситуацию в Палестине
00:10
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Армия Израиля заявила, что продолжает поражать объекты ХАМАС в Газе
Вчера, 23:54
 
ИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала