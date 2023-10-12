https://ria.ru/20231012/gaza-1902148157.html

В Газе иссякают продовольствие и предметы первой необходимости, заявила ООН

В Газе иссякают продовольствие и предметы первой необходимости, заявила ООН - РИА Новости, 12.10.2023

В Газе иссякают продовольствие и предметы первой необходимости, заявила ООН

Запасы продовольствия и предметов первой необходимости в секторе Газа скоро подойдут к концу, заявил представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП)... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T00:37

2023-10-12T00:37

2023-10-12T00:37

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

хамас

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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РИМ, 12 окт – РИА Новости. Запасы продовольствия и предметов первой необходимости в секторе Газа скоро подойдут к концу, заявил представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Палестине Самер Абдельджабер. "Ситуация катастрофическая. Мы работаем на местах и делаем все возможное для того, чтобы нуждающиеся люди - те, кто покинул свои дома, те, кто живет в приютах – получали еду и помощь, необходимые им для выживания", – заявил представитель ВПП. Накануне международная гуманитарная организация сообщила, что намерена охватить различными видами продовольственной помощи 800 тысяч палестинцев. Уровень отсутствия продовольственной безопасности в Палестине уже был тревожно высоким до недавнего обострения конфликта: треть населения палестинских территорий – 1,8 миллиона человек – испытывала нехватку продовольствия, отмечает ВПП. "Мы делаем все, что можем, но очень скоро запасы продовольствия и предметы первой необходимости в секторе Газа иссякнут. Нам нужен гуманитарный коридор, чтобы у нас была возможность поддержать пострадавших людей. Их число растет с каждым днем. Нам нужен безопасный и беспрепятственный доступ", – сказал Абдельджабер, слова которого приводятся на сайте ВПП. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.

https://ria.ru/20231012/palestina-1902146767.html

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израиль, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире