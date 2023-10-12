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Российская делегация прибыла в Индию для участия в парламентской G20 - РИА Новости, 12.10.2023
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18:38 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/g20-1902350373.html
Российская делегация прибыла в Индию для участия в парламентской G20
Российская делегация прибыла в Индию для участия в парламентской G20 - РИА Новости, 12.10.2023
Российская делегация прибыла в Индию для участия в парламентской G20
Делегация Федерального собрания РФ во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла в Индию для участия в "парламентской двадцатке",... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:38
2023-10-12T18:38
индия
россия
валентина матвиенко
андрей турчак
константин косачев
совет федерации рф
госдума рф
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт - РИА Новости. Делегация Федерального собрания РФ во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла в Индию для участия в "парламентской двадцатке", передает корреспондент РИА Новости. Делегация пробудет в Индии с четверга по субботу, сообщила ранее пресс-служба верхней палаты российского парламента. В составе делегации – первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, вице-спикер СФ Константин Косачёв и член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, а также депутаты Госдумы. Тема мероприятия – "Одна Земля. Одна семья. Одно будущее". В программе форума – четыре секции: "Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: демонстрация достижений, ускорение прогресса", "Переход к устойчивой энергетике: ворота в "зеленое" будущее", "Достижение гендерного равенства: от расширения прав и возможностей женщин к развитию под руководством женщин", "Изменение жизни людей с помощью общественных цифровых платформ". Программой визита российской делегации предусмотрены также переговоры с представителями руководства Республики Индия. По итогам девятого Саммита председателей парламентов государств "Группы двадцати" планируется принять совместное итоговое заявление.
https://ria.ru/20230910/deklaratsiya-1895342854.html
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индия, россия, валентина матвиенко, андрей турчак, константин косачев, совет федерации рф, госдума рф
Индия, Россия, Валентина Матвиенко, Андрей Турчак, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Российская делегация прибыла в Индию для участия в парламентской G20

Делегация во главе с Матвиенко прибыла в Индию для участия в парламентской G20

© Совет ФедерацииДелегация Федерального собрания РФ во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла в Индию. Кадр видео
Делегация Федерального собрания РФ во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла в Индию. Кадр видео
© Совет Федерации
Делегация Федерального собрания РФ во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла в Индию. Кадр видео
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт - РИА Новости. Делегация Федерального собрания РФ во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла в Индию для участия в "парламентской двадцатке", передает корреспондент РИА Новости.
Делегация пробудет в Индии с четверга по субботу, сообщила ранее пресс-служба верхней палаты российского парламента.
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В составе делегации – первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, вице-спикер СФ Константин Косачёв и член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, а также депутаты Госдумы.
Тема мероприятия – "Одна Земля. Одна семья. Одно будущее". В программе форума – четыре секции: "Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: демонстрация достижений, ускорение прогресса", "Переход к устойчивой энергетике: ворота в "зеленое" будущее", "Достижение гендерного равенства: от расширения прав и возможностей женщин к развитию под руководством женщин", "Изменение жизни людей с помощью общественных цифровых платформ".
Программой визита российской делегации предусмотрены также переговоры с представителями руководства Республики Индия.
По итогам девятого Саммита председателей парламентов государств "Группы двадцати" планируется принять совместное итоговое заявление.
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ИндияРоссияВалентина МатвиенкоАндрей ТурчакКонстантин КосачевСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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