https://ria.ru/20231012/g20-1902350373.html
Российская делегация прибыла в Индию для участия в парламентской G20
Российская делегация прибыла в Индию для участия в парламентской G20 - РИА Новости, 12.10.2023
Российская делегация прибыла в Индию для участия в парламентской G20
Делегация Федерального собрания РФ во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла в Индию для участия в "парламентской двадцатке",... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:38
2023-10-12T18:38
2023-10-12T18:38
индия
россия
валентина матвиенко
андрей турчак
константин косачев
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902349795_0:120:2322:1426_1920x0_80_0_0_bf08646f1a3dae272827a09722efa804.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт - РИА Новости. Делегация Федерального собрания РФ во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла в Индию для участия в "парламентской двадцатке", передает корреспондент РИА Новости. Делегация пробудет в Индии с четверга по субботу, сообщила ранее пресс-служба верхней палаты российского парламента. В составе делегации – первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, вице-спикер СФ Константин Косачёв и член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, а также депутаты Госдумы. Тема мероприятия – "Одна Земля. Одна семья. Одно будущее". В программе форума – четыре секции: "Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: демонстрация достижений, ускорение прогресса", "Переход к устойчивой энергетике: ворота в "зеленое" будущее", "Достижение гендерного равенства: от расширения прав и возможностей женщин к развитию под руководством женщин", "Изменение жизни людей с помощью общественных цифровых платформ". Программой визита российской делегации предусмотрены также переговоры с представителями руководства Республики Индия. По итогам девятого Саммита председателей парламентов государств "Группы двадцати" планируется принять совместное итоговое заявление.
https://ria.ru/20230910/deklaratsiya-1895342854.html
https://ria.ru/20230912/peskov-1895712896.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902349795_211:0:2112:1426_1920x0_80_0_0_531422e5a3c967629ca25c289281ca5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, валентина матвиенко, андрей турчак, константин косачев, совет федерации рф, госдума рф
Индия, Россия, Валентина Матвиенко, Андрей Турчак, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Российская делегация прибыла в Индию для участия в парламентской G20
Делегация во главе с Матвиенко прибыла в Индию для участия в парламентской G20
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт - РИА Новости. Делегация Федерального собрания РФ во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла в Индию для участия в "парламентской двадцатке", передает корреспондент РИА Новости.
Делегация пробудет в Индии с четверга по субботу, сообщила ранее пресс-служба верхней палаты российского парламента.
В Совфеде прокомментировали декларацию G20
В составе делегации – первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак
, вице-спикер СФ Константин Косачёв
и член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель
, а также депутаты Госдумы
.
Тема мероприятия – "Одна Земля. Одна семья. Одно будущее". В программе форума – четыре секции: "Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: демонстрация достижений, ускорение прогресса", "Переход к устойчивой энергетике: ворота в "зеленое" будущее", "Достижение гендерного равенства: от расширения прав и возможностей женщин к развитию под руководством женщин", "Изменение жизни людей с помощью общественных цифровых платформ".
Программой визита российской делегации предусмотрены также переговоры с представителями руководства Республики Индия.
По итогам девятого Саммита председателей парламентов государств "Группы двадцати" планируется принять совместное итоговое заявление.
Песков ответил Сунаку на отсутствие встреч Путина на G20