https://ria.ru/20231012/eskalatsiya-1902378133.html

Атаки Израиля по Сирии спровоцируют эскалацию в регионе, заявил МИД России

Атаки Израиля по Сирии спровоцируют эскалацию в регионе, заявил МИД России - РИА Новости, 13.10.2023

Атаки Израиля по Сирии спровоцируют эскалацию в регионе, заявил МИД России

Авиаудары Израиля по территории Сирии - грубое нарушение суверенитета республики и базовых норм международного права, заявили в МИД России. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-12T20:41

2023-10-12T20:41

2023-10-13T01:18

в мире

израиль

сирия

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Авиаудары Израиля по территории Сирии - грубое нарушение суверенитета республики и базовых норм международного права, заявили в МИД России."По поступающей информации, 12 октября ВВС Израиля нанесли удары по территории Сирийской Арабской Республики. В результате атаки были повреждены взлетно-посадочные полосы международных аэропортов Дамаска и Алеппо, которые приостановили свою работу. Эти действия израильской стороны представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права", - говорится в сообщении МИД РФ."В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона. Этого ни в коем случае нельзя допустить", - добавили в дипведомстве.Ранее газета Al-Watan сообщила, что израильские военные обстреляли аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии. В субботу представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт заявил, что Израиль опасается возможных атак палестинских группировок с территории Ливана или Сирии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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в мире, израиль, сирия, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас