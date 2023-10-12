https://ria.ru/20231012/derevo-1902352390.html

В Саратове женщина пострадала при падении ветки дерева

В Саратове женщина пострадала при падении ветки дерева - РИА Новости, 12.10.2023

В Саратове женщина пострадала при падении ветки дерева

Пожилая женщина госпитализирована после падения на нее ветки дерева возле школы в Саратове, сообщают региональные прокуратура и управление СК РФ. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T18:43

2023-10-12T18:43

2023-10-12T18:43

происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Пожилая женщина госпитализирована после падения на нее ветки дерева возле школы в Саратове, сообщают региональные прокуратура и управление СК РФ. "По предварительным данным, в дневное время 12 октября женщина получила травмы в результате падения ветки дерева вблизи дома 75 по улице 50 Лет Октября Саратова. Для оказания медицинской помощи женщине вызвана бригада скорой медицинской помощи. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения органами местного самоуправления требований законодательства, полноте принимаемых мер по содержанию зеленых насаждений на территории областного центра", - говорится в Telegram-канале областной прокуратуры. По данным портала "2-ГИС", по адресу улица 50 Лет Октября, 75, располагается средняя школа №94. Региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале уточняет, что следователи начали процессуальную проверку. "В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация, в которой сообщалось, что 12 октября 2023 года на улице 50 Лет Октября города Саратова на пожилую женщину упала ветка дерева. С полученными телесными повреждениями женщина госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается помощь", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231012/pogoda-1902331972.html

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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)