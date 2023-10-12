Рейтинг@Mail.ru
В Саратове женщина пострадала при падении ветки дерева - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/derevo-1902352390.html
В Саратове женщина пострадала при падении ветки дерева
В Саратове женщина пострадала при падении ветки дерева - РИА Новости, 12.10.2023
В Саратове женщина пострадала при падении ветки дерева
Пожилая женщина госпитализирована после падения на нее ветки дерева возле школы в Саратове, сообщают региональные прокуратура и управление СК РФ. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:43
2023-10-12T18:43
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Пожилая женщина госпитализирована после падения на нее ветки дерева возле школы в Саратове, сообщают региональные прокуратура и управление СК РФ. "По предварительным данным, в дневное время 12 октября женщина получила травмы в результате падения ветки дерева вблизи дома 75 по улице 50 Лет Октября Саратова. Для оказания медицинской помощи женщине вызвана бригада скорой медицинской помощи. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения органами местного самоуправления требований законодательства, полноте принимаемых мер по содержанию зеленых насаждений на территории областного центра", - говорится в Telegram-канале областной прокуратуры. По данным портала "2-ГИС", по адресу улица 50 Лет Октября, 75, располагается средняя школа №94. Региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале уточняет, что следователи начали процессуальную проверку. "В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация, в которой сообщалось, что 12 октября 2023 года на улице 50 Лет Октября города Саратова на пожилую женщину упала ветка дерева. С полученными телесными повреждениями женщина госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается помощь", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231012/pogoda-1902331972.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове женщина пострадала при падении ветки дерева

В Саратове женщину госпитализировали после падения ветки дерева у школы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Пожилая женщина госпитализирована после падения на нее ветки дерева возле школы в Саратове, сообщают региональные прокуратура и управление СК РФ.
"По предварительным данным, в дневное время 12 октября женщина получила травмы в результате падения ветки дерева вблизи дома 75 по улице 50 Лет Октября Саратова. Для оказания медицинской помощи женщине вызвана бригада скорой медицинской помощи. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения органами местного самоуправления требований законодательства, полноте принимаемых мер по содержанию зеленых насаждений на территории областного центра", - говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.
По данным портала "2-ГИС", по адресу улица 50 Лет Октября, 75, располагается средняя школа №94.
Региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале уточняет, что следователи начали процессуальную проверку. "В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация, в которой сообщалось, что 12 октября 2023 года на улице 50 Лет Октября города Саратова на пожилую женщину упала ветка дерева. С полученными телесными повреждениями женщина госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается помощь", - отмечается в сообщении.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Ветер в Петербурге повалил деревья, пострадал человек
Вчера, 17:42
 
ПроисшествияСаратовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала