https://ria.ru/20231012/byudzhet-1902230478.html

Кравцов: увеличен бюджет по госпрограмме "Развитие образования"

Кравцов: увеличен бюджет по госпрограмме "Развитие образования" - РИА Новости, 12.10.2023

Кравцов: увеличен бюджет по госпрограмме "Развитие образования"

На 2024 год в бюджете по государственной программе "Развитие образования" предусмотрено 575,2 миллиарда рублей, показатели проекта федерального бюджета по... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:08

2023-10-12T13:08

2023-10-12T13:08

год педагога и наставника

сергей кравцов

общество

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. На 2024 год в бюджете по государственной программе "Развитие образования" предусмотрено 575,2 миллиарда рублей, показатели проекта федерального бюджета по программе в 2024 году увеличены почти на 20 миллиардов, в 2025 году на 21,7 миллиарда рублей, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "На 2024 год по государственной программе "Развитие образования" предусмотрено 575,2 миллиарда рублей. Показатели проекта федерального бюджета по нашей программе в 2024 году увеличены на 19,9 миллиарда рублей, практически на 20 миллиардов, в 2025 году на 21,7 миллиарда рублей, а в 2026 году на 14,6", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета по просвещению в Госдуме. Он отметил, что средства на выплаты за классное руководство увеличены в 2024 году на 1,5 миллиарда рублей, а общий объем средств достигает 87,5 миллиарда. -0-

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сергей кравцов, общество