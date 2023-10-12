Рейтинг@Mail.ru
Блинкен встретился с Нетаньяху - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 12.10.2023 (обновлено: 14:49 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/blinken-1902225015.html
Блинкен встретился с Нетаньяху
Блинкен встретился с Нетаньяху - РИА Новости, 12.10.2023
Блинкен встретился с Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в штабе минобороны в Тель-Авиве, планируются двусторонние встречи в закрытом... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:43
2023-10-12T14:49
в мире
тель-авив
израиль
сша
биньямин нетаньяху
энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902265365_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e81f918a609a0b88884e154dbbc0435d.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в штабе минобороны в Тель-Авиве, планируются двусторонние встречи в закрытом формате, а также в расширенном составе, сообщила канцелярия премьера Израиля.Перед встречей в расширенном формате Нетаньяху поблагодарил Блинкена за безоговорочную поддержку Израиля со стороны США.С израильской стороны в дискуссиях участвуют глава МИД Эли Коэн, министр стратегического планирования Рон Дермер, который войдет в узкий военно-политический кабинет созданного вчера чрезвычайного правительства, глава совета национальной безопасности Цахи Ханегби и другие высокопоставленные чиновники.Блинкена в ходе визита солидарности в Израиль сопровождают помощница государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, посол США в Израиле и политический советник и другие."По окончании встречи в расширенном составе премьер-министр и госсекретарь проведут встречу за закрытыми дверями. По итогам встречи премьер-министр Нетаньяху и госсекретарь Блинкен сделают заявления для СМИ", - говорится в сообщении.Затем состоится еще одна встреча в расширенном составе, в которой примут участие министр обороны Израиля Йоав Галант, глава партии "Государственный лагерь" Бени Ганц, вошедший в чрезвычайное правительство, и депутат парламента Гади Айзенкот
https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html
тель-авив
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902265365_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_bda7016066a93c6d1b93175113c7f9a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив, израиль, сша, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен встретился с Нетаньяху

Блинкен встретился с Нетаньяху в штабе Минобороны в Тель-Авиве

© AFP 2023 / JACQUELYN MARTINПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Тель-Авиве. 12 октября 2023
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Тель-Авиве. 12 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTIN
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Тель-Авиве. 12 октября 2023
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в штабе минобороны в Тель-Авиве, планируются двусторонние встречи в закрытом формате, а также в расширенном составе, сообщила канцелярия премьера Израиля.
Перед встречей в расширенном формате Нетаньяху поблагодарил Блинкена за безоговорочную поддержку Израиля со стороны США.
С израильской стороны в дискуссиях участвуют глава МИД Эли Коэн, министр стратегического планирования Рон Дермер, который войдет в узкий военно-политический кабинет созданного вчера чрезвычайного правительства, глава совета национальной безопасности Цахи Ханегби и другие высокопоставленные чиновники.
Блинкена в ходе визита солидарности в Израиль сопровождают помощница государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, посол США в Израиле и политический советник и другие.
"По окончании встречи в расширенном составе премьер-министр и госсекретарь проведут встречу за закрытыми дверями. По итогам встречи премьер-министр Нетаньяху и госсекретарь Блинкен сделают заявления для СМИ", - говорится в сообщении.
Затем состоится еще одна встреча в расширенном составе, в которой примут участие министр обороны Израиля Йоав Галант, глава партии "Государственный лагерь" Бени Ганц, вошедший в чрезвычайное правительство, и депутат парламента Гади Айзенкот
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
Вчера, 08:00
 
В миреТель-АвивИзраильСШАБиньямин НетаньяхуЭнтони БлинкенОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала