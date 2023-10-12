https://ria.ru/20231012/blinken-1902225015.html
Блинкен встретился с Нетаньяху
Блинкен встретился с Нетаньяху - РИА Новости, 12.10.2023
Блинкен встретился с Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в штабе минобороны в Тель-Авиве, планируются двусторонние встречи в закрытом... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:43
2023-10-12T12:43
2023-10-12T14:49
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энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в штабе минобороны в Тель-Авиве, планируются двусторонние встречи в закрытом формате, а также в расширенном составе, сообщила канцелярия премьера Израиля.Перед встречей в расширенном формате Нетаньяху поблагодарил Блинкена за безоговорочную поддержку Израиля со стороны США.С израильской стороны в дискуссиях участвуют глава МИД Эли Коэн, министр стратегического планирования Рон Дермер, который войдет в узкий военно-политический кабинет созданного вчера чрезвычайного правительства, глава совета национальной безопасности Цахи Ханегби и другие высокопоставленные чиновники.Блинкена в ходе визита солидарности в Израиль сопровождают помощница государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, посол США в Израиле и политический советник и другие."По окончании встречи в расширенном составе премьер-министр и госсекретарь проведут встречу за закрытыми дверями. По итогам встречи премьер-министр Нетаньяху и госсекретарь Блинкен сделают заявления для СМИ", - говорится в сообщении.Затем состоится еще одна встреча в расширенном составе, в которой примут участие министр обороны Израиля Йоав Галант, глава партии "Государственный лагерь" Бени Ганц, вошедший в чрезвычайное правительство, и депутат парламента Гади Айзенкот
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в мире, тель-авив, израиль, сша, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен встретился с Нетаньяху
Блинкен встретился с Нетаньяху в штабе Минобороны в Тель-Авиве
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в штабе минобороны в Тель-Авиве, планируются двусторонние встречи в закрытом формате, а также в расширенном составе, сообщила
канцелярия премьера Израиля.
Перед встречей в расширенном формате Нетаньяху поблагодарил Блинкена за безоговорочную поддержку Израиля со стороны США.
С израильской стороны в дискуссиях участвуют глава МИД Эли Коэн, министр стратегического планирования Рон Дермер, который войдет в узкий военно-политический кабинет созданного вчера чрезвычайного правительства, глава совета национальной безопасности Цахи Ханегби и другие высокопоставленные чиновники.
Блинкена в ходе визита солидарности в Израиль сопровождают помощница государственного секретаря США по делам Ближнего Востока
Барбара Лиф, посол США в Израиле и политический советник и другие.
"По окончании встречи в расширенном составе премьер-министр и госсекретарь проведут встречу за закрытыми дверями. По итогам встречи премьер-министр Нетаньяху и госсекретарь Блинкен сделают заявления для СМИ", - говорится в сообщении.
Затем состоится еще одна встреча в расширенном составе, в которой примут участие министр обороны Израиля Йоав Галант, глава партии "Государственный лагерь" Бени Ганц, вошедший в чрезвычайное правительство, и депутат парламента Гади Айзенкот
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться