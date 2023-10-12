https://ria.ru/20231012/blekaut-1902336577.html

Глава Минэнерго предупредил украинцев о блэкаутах зимой

Глава Минэнерго предупредил украинцев о блэкаутах зимой - РИА Новости, 12.10.2023

Глава Минэнерго предупредил украинцев о блэкаутах зимой

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан, что этой зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии, сообщает в четверг... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:57

2023-10-12T17:57

2023-10-12T17:57

денис шмыгаль

украина

в мире

укрэнерго

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан, что этой зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии, сообщает в четверг украинское издание "Страна" в Telegram-канале."Безусловно, если будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме, - возможны блэкауты. Но мы готовим все для того, чтобы они носили кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", - передает слова министра издание в своем Telegram-канале. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября прошлого года- через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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денис шмыгаль, украина, в мире, укрэнерго