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Глава Минэнерго предупредил украинцев о блэкаутах зимой - РИА Новости, 12.10.2023
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17:57 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/blekaut-1902336577.html
Глава Минэнерго предупредил украинцев о блэкаутах зимой
Глава Минэнерго предупредил украинцев о блэкаутах зимой - РИА Новости, 12.10.2023
Глава Минэнерго предупредил украинцев о блэкаутах зимой
Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан, что этой зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии, сообщает в четверг... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:57
2023-10-12T17:57
денис шмыгаль
украина
в мире
укрэнерго
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан, что этой зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии, сообщает в четверг украинское издание "Страна" в Telegram-канале."Безусловно, если будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме, - возможны блэкауты. Но мы готовим все для того, чтобы они носили кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", - передает слова министра издание в своем Telegram-канале. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября прошлого года- через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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денис шмыгаль, украина, в мире, укрэнерго
Денис Шмыгаль, Украина, В мире, Укрэнерго
Глава Минэнерго предупредил украинцев о блэкаутах зимой

Глава Минэнерго Украины допустил длительные отключения электроэнергии зимой

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан, что этой зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии, сообщает в четверг украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Безусловно, если будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме, - возможны блэкауты. Но мы готовим все для того, чтобы они носили кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", - передает слова министра издание в своем Telegram-канале.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября прошлого года- через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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