Глава Минэнерго предупредил украинцев о блэкаутах зимой
Глава Минэнерго Украины допустил длительные отключения электроэнергии зимой
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан, что этой зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии, сообщает в четверг украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Безусловно, если будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме, - возможны блэкауты. Но мы готовим все для того, чтобы они носили кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", - передает слова министра издание в своем Telegram-канале.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября прошлого года- через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.