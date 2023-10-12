https://ria.ru/20231012/avtomobili-1902228160.html

Участники СВО получили автомобили с ручным управлением

Участники СВО получили автомобили с ручным управлением - РИА Новости, 12.10.2023

Участники СВО получили автомобили с ручным управлением

Девять автомобилей с ручным управлением передали в Волгограде участникам спецоперации, а также ветеранам, прошедшим горячие точки, сообщает в пятницу... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:53

2023-10-12T12:53

2023-10-12T12:53

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ВОЛГОГРАД, 12 окт - РИА Новости. Девять автомобилей с ручным управлением передали в Волгограде участникам спецоперации, а также ветеранам, прошедшим горячие точки, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области. "Девять автомобилей отечественного производства с ручным управлением переданы в безвозмездное пользование участникам боевых действий. Ключи от новых Lada получили участники специальной военной операции, Грузино-Абхазских событий и боевых действий в Чечне", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что это уже вторая передача автомобилей участникам боевых действий. Первые автомобили были вручены в мае.

https://ria.ru/20230505/pomosch-1870135102.html

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