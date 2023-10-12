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Жителя Нижнего Новгорода арестовали за надругательство над девочкой
Жителя Нижнего Новгорода арестовали за надругательство над девочкой - РИА Новости, 12.10.2023
Жителя Нижнего Новгорода арестовали за надругательство над девочкой
Житель Нижнего Новгорода арестован за надругательство над 10-летней девочкой, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T19:43
2023-10-12T19:43
2023-10-12T19:43
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода арестован за надругательство над 10-летней девочкой, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным регионального управления МВД, вечером в среду в полицию обратилась нижегородка, которая заявила, что ее 10-летняя дочь вышла из квартиры в домашней одежде и не вернулась. Поисковые группы осматривали улицы, гаражи и подвалы, а также проводили поквартирный обход. В одной из квартир пропавшую девочку обнаружили спрятанной под вещами в диване. Ребенка передали родителям, а ранее судимый 44-летний хозяин квартиры был задержан. "По версии следствия, вечером 11 октября мужчина привел к себе в квартиру, расположенную в Сормовском районе, малолетнюю девочку, проживающую в том же доме, где совершил иные действия сексуального характера. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)… Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении СУ СК.
https://ria.ru/20230815/nadrugatelstvo-1890254703.html
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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Нижнего Новгорода арестовали за надругательство над девочкой
Жителя Нижнего Новгорода арестовали за надругательство над десятилетней девочкой
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости.
Житель Нижнего Новгорода арестован за надругательство над 10-летней девочкой, сообщает региональное следственное управление
СК РФ.
По данным регионального управления МВД, вечером в среду в полицию обратилась нижегородка, которая заявила, что ее 10-летняя дочь вышла из квартиры в домашней одежде и не вернулась. Поисковые группы осматривали улицы, гаражи и подвалы, а также проводили поквартирный обход. В одной из квартир пропавшую девочку обнаружили спрятанной под вещами в диване. Ребенка передали родителям, а ранее судимый 44-летний хозяин квартиры был задержан.
"По версии следствия, вечером 11 октября мужчина привел к себе в квартиру, расположенную в Сормовском районе, малолетнюю девочку, проживающую в том же доме, где совершил иные действия сексуального характера. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)… Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении СУ СК.
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