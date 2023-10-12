https://ria.ru/20231012/arest-1902366365.html

Жителя Нижнего Новгорода арестовали за надругательство над девочкой

Жителя Нижнего Новгорода арестовали за надругательство над девочкой - РИА Новости, 12.10.2023

Жителя Нижнего Новгорода арестовали за надругательство над девочкой

Житель Нижнего Новгорода арестован за надругательство над 10-летней девочкой, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T19:43

2023-10-12T19:43

2023-10-12T19:43

происшествия

нижний новгород

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода арестован за надругательство над 10-летней девочкой, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным регионального управления МВД, вечером в среду в полицию обратилась нижегородка, которая заявила, что ее 10-летняя дочь вышла из квартиры в домашней одежде и не вернулась. Поисковые группы осматривали улицы, гаражи и подвалы, а также проводили поквартирный обход. В одной из квартир пропавшую девочку обнаружили спрятанной под вещами в диване. Ребенка передали родителям, а ранее судимый 44-летний хозяин квартиры был задержан. "По версии следствия, вечером 11 октября мужчина привел к себе в квартиру, расположенную в Сормовском районе, малолетнюю девочку, проживающую в том же доме, где совершил иные действия сексуального характера. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)… Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении СУ СК.

https://ria.ru/20230815/nadrugatelstvo-1890254703.html

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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)