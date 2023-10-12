https://ria.ru/20231012/aktivy-1902388269.html

Страны G7 назвали условие для разморозки российских активов

Страны G7 назвали условие для разморозки российских активов - РИА Новости, 12.10.2023

Страны G7 назвали условие для разморозки российских активов

Главы министерств финансов и центральных банков стран G7 заявили, что суверенные активы РФ в их юрисдикциях останутся замороженными, пока "Россия не возместит... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T21:34

2023-10-12T21:34

2023-10-12T21:34

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

g7

нато

евросоюз

сергей лавров

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Главы министерств финансов и центральных банков стран G7 заявили, что суверенные активы РФ в их юрисдикциях останутся замороженными, пока "Россия не возместит ущерб Украине". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуации, когда присваиваются чужие активы, случаются в современном мире, те, кто совершают подобные действия, видимо не отличаются большим умом. "Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине", - говорится в заявлении глав ведомств. Они также обещали продолжить совместные меры по удовлетворению финансовых нужд Киева в 2024 году. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

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россия, украина, владимир путин, g7, нато, евросоюз, сергей лавров, европа, в мире