https://ria.ru/20231012/aktivy-1902379269.html

В парламент Эстонии направили проект о замороженных российских активах

В парламент Эстонии направили проект о замороженных российских активах - РИА Новости, 12.10.2023

В парламент Эстонии направили проект о замороженных российских активах

Правительство Эстонии в четверг одобрило и направило на утверждение в парламент поправку к закону о международных санкциях, которая содержит правила... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T20:50

2023-10-12T20:50

2023-10-12T20:50

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 окт - РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг одобрило и направило на утверждение в парламент поправку к закону о международных санкциях, которая содержит правила использования замороженных в республике активов России, сообщила пресс-служба кабинета министров. "Правительство Эстонии в четверг одобрило и направило на утверждение в парламент поправку к закону о международных санкциях. Поправка предусматривает, в числе прочего, внутренние правила правила использования замороженных в Эстонии активов лиц, находящихся под санкциями, для возмещения нанесенного Украине ущерба", - говорится в сообщении. "Мы должны найти способы привлечь Россию к финансовой ответственности за ущерб, нанесенный Украине. Законопроект позволяет использовать замороженные в Эстонии активы санкционированных лиц для компенсации военного ущерба Украине. Мы должны быть примером и стимулом для других европейских стран в установлении подобных правил", - приводит пресс-служба слова премьер-министра Каи Каллас. Министр иностранных дел Маргус Цахкна выразил надежду, что парламент быстро обсудит представленный законопроект. "Надеюсь, что это будет обсуждаться в парламенте как можно быстрее, чтобы и дальше повышать цену войны для России, в том числе сделать уже действующие санкции более эффективными. Деньги на компенсацию ущерба Украине, не должны поступать только от налогоплательщиков других стран", - сказал Цахкна. Глава МИД пояснил, что согласно законопроекту, замороженные активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будет возмещен ущерб от военных действий. Для применения этого механизма необходимо международное соглашение с Украиной или международный компенсационный механизм. По данным МИД, в Эстонии были заморожены российские активы на сумму около 38 миллионов евро. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898918770.html

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

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украина, эстония, россия, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, g7