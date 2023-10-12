https://ria.ru/20231012/aisty-1902188422.html

В Московском зоопарке поселились два аиста марабу

В Московском зоопарке поселились два аиста марабу - РИА Новости, 12.10.2023

В Московском зоопарке поселились два аиста марабу

Московский зоопарк пополнился двумя аистами марабу, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T09:55

2023-10-12T09:55

2023-10-12T15:03

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Московский зоопарк пополнился двумя аистами марабу, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале. "Два аиста марабу приехали в Московский зоопарк из сафари-парка в Краснодаре. Пройдя карантин, они поселились на новой экспозиции "Авиарий". Птиц зовут Офелия и Эйнштейн", — говорится в публикации.Прибывшие африканские марабу — очень молодые птицы. По словам сотрудников зоопарка, пока трудно сказать, пара они или нет, но особи неплохо уживаются. Иногда между аистами, как и между многими другими птицами, случаются перепалки, но в целом у них хорошие отношения."Марабу — очень общительные и дружелюбные птицы. Как только они приехали в Московский зоопарк, моментально адаптировались и начали общаться с сотрудниками. Не боялись, не прятались, сразу брали еду с рук. Как только вышли в новый вольер, тоже не проявили никакого страха: тут же начали его обследовать и все изучать. С посетителями они тоже стремятся пообщаться, но нужно помнить, что у марабу очень мощные и острые клювы — ни в коем случае нельзя протягивать к ним руки или какие-то предметы", — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.По поведению и интеллектуальному развитию марабу очень похожи на кафрских воронов. Они очень любопытны: перебирают предметы в вольере, ходят за сотрудниками и, как говорят зоологи, могут даже немного похулиганить — растащить инструменты, которые находятся в вольере.

https://ria.ru/20230919/moskva-1897141024.html

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московский зоопарк, москва, краснодар