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В Московском зоопарке поселились два аиста марабу - РИА Новости, 12.10.2023
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Хорошие новости
 
09:55 12.10.2023 (обновлено: 15:03 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/aisty-1902188422.html
В Московском зоопарке поселились два аиста марабу
В Московском зоопарке поселились два аиста марабу - РИА Новости, 12.10.2023
В Московском зоопарке поселились два аиста марабу
Московский зоопарк пополнился двумя аистами марабу, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:55
2023-10-12T15:03
хорошие новости
московский зоопарк
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Московский зоопарк пополнился двумя аистами марабу, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале. &quot;Два аиста марабу приехали в Московский зоопарк из сафари-парка в Краснодаре. Пройдя карантин, они поселились на новой экспозиции &quot;Авиарий&quot;. Птиц зовут Офелия и Эйнштейн&quot;, — говорится в публикации.Прибывшие африканские марабу — очень молодые птицы. По словам сотрудников зоопарка, пока трудно сказать, пара они или нет, но особи неплохо уживаются. Иногда между аистами, как и между многими другими птицами, случаются перепалки, но в целом у них хорошие отношения.&quot;Марабу — очень общительные и дружелюбные птицы. Как только они приехали в Московский зоопарк, моментально адаптировались и начали общаться с сотрудниками. Не боялись, не прятались, сразу брали еду с рук. Как только вышли в новый вольер, тоже не проявили никакого страха: тут же начали его обследовать и все изучать. С посетителями они тоже стремятся пообщаться, но нужно помнить, что у марабу очень мощные и острые клювы — ни в коем случае нельзя протягивать к ним руки или какие-то предметы&quot;, — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.По поведению и интеллектуальному развитию марабу очень похожи на кафрских воронов. Они очень любопытны: перебирают предметы в вольере, ходят за сотрудниками и, как говорят зоологи, могут даже немного похулиганить — растащить инструменты, которые находятся в вольере.
https://ria.ru/20230919/moskva-1897141024.html
https://ria.ru/20230908/binturong-1894884047.html
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московский зоопарк, москва, краснодар
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва, Краснодар
В Московском зоопарке поселились два аиста марабу

В Московском зоопарке поселились два аиста марабу Офелия и Эйнштейн

© Московский зоопарк/TelegramАист марабу в Московском зоопарке
Аист марабу в Московском зоопарке
© Московский зоопарк/Telegram
Аист марабу в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Московский зоопарк пополнился двумя аистами марабу, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале.
«

"Два аиста марабу приехали в Московский зоопарк из сафари-парка в Краснодаре. Пройдя карантин, они поселились на новой экспозиции "Авиарий". Птиц зовут Офелия и Эйнштейн", — говорится в публикации.

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Прибывшие африканские марабу — очень молодые птицы. По словам сотрудников зоопарка, пока трудно сказать, пара они или нет, но особи неплохо уживаются. Иногда между аистами, как и между многими другими птицами, случаются перепалки, но в целом у них хорошие отношения.
«

"Марабу — очень общительные и дружелюбные птицы. Как только они приехали в Московский зоопарк, моментально адаптировались и начали общаться с сотрудниками. Не боялись, не прятались, сразу брали еду с рук. Как только вышли в новый вольер, тоже не проявили никакого страха: тут же начали его обследовать и все изучать. С посетителями они тоже стремятся пообщаться, но нужно помнить, что у марабу очень мощные и острые клювы — ни в коем случае нельзя протягивать к ним руки или какие-то предметы", — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

По поведению и интеллектуальному развитию марабу очень похожи на кафрских воронов. Они очень любопытны: перебирают предметы в вольере, ходят за сотрудниками и, как говорят зоологи, могут даже немного похулиганить — растащить инструменты, которые находятся в вольере.
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Хорошие новостиМосковский зоопаркМоскваКраснодар
 
 
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