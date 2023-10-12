https://ria.ru/20231012/aeroport-1902362192.html
Путин поручил правительству доложить о развитии аэропорта в Красноярске
Путин поручил правительству доложить о развитии аэропорта в Красноярске - РИА Новости, 12.10.2023
Путин поручил правительству доложить о развитии аэропорта в Красноярске
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня доложить о мероприятиях по развитию аэропорта Красноярска, определив источники финансирования,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T19:14
2023-10-12T19:14
2023-10-12T19:14
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня доложить о мероприятиях по развитию аэропорта Красноярска, определив источники финансирования, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ...при участии правительства Красноярского края обеспечить реализацию комплекса мероприятий по развитию международного аэропорта Красноярск им. Д.А.Хворостовского (с учетом необходимости обеспечения непрерывного функционирования этого аэропорта), предусмотрев такие мероприятия в отношении объектов аэродромной инфраструктуры, включая поддержание в нормативном состоянии взлетно-посадочной полосы, в том числе после 2027 года, а также мероприятия по реконструкции перрона, определив сроки реализации и источники финансирования мероприятий по развитию аэропорта", - говорится в тексте поручения. Доклад необходимо предоставить до 1 июня 2024 года, далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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экономика, красноярск, россия, красноярский край, владимир путин, михаил мишустин, новости - туризм
Туризм, Экономика, Красноярск, Россия, Красноярский край, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Новости - Туризм
Путин поручил правительству доложить о развитии аэропорта в Красноярске
Путин поручил кабмину до 1 июня доложить о развитии аэропорта в Красноярске