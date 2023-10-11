https://ria.ru/20231011/vozvraschenie-1901908841.html

В Госдуме предрекли скорое возвращение в Россию звезд и миллиардеров

В Госдуме предрекли скорое возвращение в Россию звезд и миллиардеров - РИА Новости, 11.10.2023

В Госдуме предрекли скорое возвращение в Россию звезд и миллиардеров

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предрек скорое возвращение всех российских миллиардеров и звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, так как "в Европе и Израиле они... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T07:14

2023-10-11T07:14

2023-10-11T07:14

михаил фридман

россия

израиль

украина

султан хамзаев

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предрек скорое возвращение всех российских миллиардеров и звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, так как "в Европе и Израиле они никому не нужны". Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании в ГД во вторник, релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, Магадан им обеспечен. "Я предрекаю скорый возврат всех российских миллиардеров, звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, как говорил ранее, с первого дня их бегства. В Европе, Израиле они уже никому не нужны, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность", - сказал Хамзаев РИА Новости. Он также отметил, что релоканты чаще всего являются обычными "скитальцами по миру в поисках лучшей жизни", а у "нормальных среднестатистических людей они вызывают лишь презрение". "Нет ничего зазорного, что Михаил Фридман, будучи миллиардером, наконец-таки понял, что дома всегда лучше. Правда, поздно, вы видите бурную реакцию общественности и СМИ", - добавил депутат. Парламентарий напомнил, что на Украине не так давно завели новое дело против Фридмана: его обвиняют в спонсировании военных заводов РФ, сборе помощи для военнослужащих и страховании жизни участников спецоперации. "Добавьте сюда военный конфликт Израиля и Палестины последних дней. У таких миллиардеров, как Фридман, стресс", - считает Хамзаев. Депутат уверен, что специализированные службы РФ тщательно проверят, каков был мотив тех или иных шагов релокантов, была ли "какая-то многоходовка в их действиях, готовы ли они раскаяться". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман - гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней. Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации в стране поехал в Москву.

https://ria.ru/20231010/relokanty-1901782403.html

https://ria.ru/20230926/milokhin-1898693556.html

https://ria.ru/20231010/fridman-1901716759.html

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михаил фридман, россия, израиль, украина, султан хамзаев, госдума рф, вячеслав володин