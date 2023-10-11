В Госдуме предрекли скорое возвращение в Россию звезд и миллиардеров
Депутат ГД Хамзаев предрек скорое возвращение в Россию звезд и миллиардеров
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предрек скорое возвращение всех российских миллиардеров и звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, так как "в Европе и Израиле они никому не нужны".
Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании в ГД во вторник, релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, Магадан им обеспечен.
"Я предрекаю скорый возврат всех российских миллиардеров, звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, как говорил ранее, с первого дня их бегства. В Европе, Израиле они уже никому не нужны, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность", - сказал Хамзаев РИА Новости.
Он также отметил, что релоканты чаще всего являются обычными "скитальцами по миру в поисках лучшей жизни", а у "нормальных среднестатистических людей они вызывают лишь презрение".
"Нет ничего зазорного, что Михаил Фридман, будучи миллиардером, наконец-таки понял, что дома всегда лучше. Правда, поздно, вы видите бурную реакцию общественности и СМИ", - добавил депутат. Парламентарий напомнил, что на Украине не так давно завели новое дело против Фридмана: его обвиняют в спонсировании военных заводов РФ, сборе помощи для военнослужащих и страховании жизни участников спецоперации.
Депутат уверен, что специализированные службы РФ тщательно проверят, каков был мотив тех или иных шагов релокантов, была ли "какая-то многоходовка в их действиях, готовы ли они раскаяться".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман - гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней.
Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации в стране поехал в Москву.