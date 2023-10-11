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В Госдуме предрекли скорое возвращение в Россию звезд и миллиардеров - РИА Новости, 11.10.2023
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07:14 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/vozvraschenie-1901908841.html
В Госдуме предрекли скорое возвращение в Россию звезд и миллиардеров
В Госдуме предрекли скорое возвращение в Россию звезд и миллиардеров - РИА Новости, 11.10.2023
В Госдуме предрекли скорое возвращение в Россию звезд и миллиардеров
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предрек скорое возвращение всех российских миллиардеров и звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, так как "в Европе и Израиле они... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T07:14
2023-10-11T07:14
михаил фридман
россия
израиль
украина
султан хамзаев
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предрек скорое возвращение всех российских миллиардеров и звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, так как "в Европе и Израиле они никому не нужны". Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании в ГД во вторник, релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, Магадан им обеспечен. "Я предрекаю скорый возврат всех российских миллиардеров, звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, как говорил ранее, с первого дня их бегства. В Европе, Израиле они уже никому не нужны, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность", - сказал Хамзаев РИА Новости. Он также отметил, что релоканты чаще всего являются обычными "скитальцами по миру в поисках лучшей жизни", а у "нормальных среднестатистических людей они вызывают лишь презрение". "Нет ничего зазорного, что Михаил Фридман, будучи миллиардером, наконец-таки понял, что дома всегда лучше. Правда, поздно, вы видите бурную реакцию общественности и СМИ", - добавил депутат. Парламентарий напомнил, что на Украине не так давно завели новое дело против Фридмана: его обвиняют в спонсировании военных заводов РФ, сборе помощи для военнослужащих и страховании жизни участников спецоперации. "Добавьте сюда военный конфликт Израиля и Палестины последних дней. У таких миллиардеров, как Фридман, стресс", - считает Хамзаев. Депутат уверен, что специализированные службы РФ тщательно проверят, каков был мотив тех или иных шагов релокантов, была ли "какая-то многоходовка в их действиях, готовы ли они раскаяться". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман - гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней. Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации в стране поехал в Москву.
https://ria.ru/20231010/relokanty-1901782403.html
https://ria.ru/20230926/milokhin-1898693556.html
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михаил фридман, россия, израиль, украина, султан хамзаев, госдума рф, вячеслав володин
Михаил Фридман, Россия, Израиль, Украина, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Вячеслав Володин
В Госдуме предрекли скорое возвращение в Россию звезд и миллиардеров

Депутат ГД Хамзаев предрек скорое возвращение в Россию звезд и миллиардеров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предрек скорое возвращение всех российских миллиардеров и звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, так как "в Европе и Израиле они никому не нужны".
Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании в ГД во вторник, релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, Магадан им обеспечен.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной думы РФ. 10 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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"Я предрекаю скорый возврат всех российских миллиардеров, звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, как говорил ранее, с первого дня их бегства. В Европе, Израиле они уже никому не нужны, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность", - сказал Хамзаев РИА Новости.
Он также отметил, что релоканты чаще всего являются обычными "скитальцами по миру в поисках лучшей жизни", а у "нормальных среднестатистических людей они вызывают лишь презрение".
"Нет ничего зазорного, что Михаил Фридман, будучи миллиардером, наконец-таки понял, что дома всегда лучше. Правда, поздно, вы видите бурную реакцию общественности и СМИ", - добавил депутат. Парламентарий напомнил, что на Украине не так давно завели новое дело против Фридмана: его обвиняют в спонсировании военных заводов РФ, сборе помощи для военнослужащих и страховании жизни участников спецоперации.
"Добавьте сюда военный конфликт Израиля и Палестины последних дней. У таких миллиардеров, как Фридман, стресс", - считает Хамзаев.
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Депутат уверен, что специализированные службы РФ тщательно проверят, каков был мотив тех или иных шагов релокантов, была ли "какая-то многоходовка в их действиях, готовы ли они раскаяться".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман - гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней.
Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации в стране поехал в Москву.
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Михаил ФридманРоссияИзраильУкраинаСултан ХамзаевГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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