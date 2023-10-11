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Студенты посоревнуются в переговорах на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 11.10.2023
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14:16 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/sorevnovaniya-1902014827.html
Студенты посоревнуются в переговорах на форуме "Сделано в России"
Студенты посоревнуются в переговорах на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 11.10.2023
Студенты посоревнуются в переговорах на форуме "Сделано в России"
Студенческий турнир ЕАЭС по международным переговорам, организованный Школой экспорта РЭЦ, пройдет в рамках форума "Сделано в России", сообщает Российский... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:16
2023-10-11T14:16
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
форум "сделано в россии"
россия
азия
африка
экономика
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Студенческий турнир ЕАЭС по международным переговорам, организованный Школой экспорта РЭЦ, пройдет в рамках форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."В рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" Школа экспорта РЭЦ организует отдельную площадку для перспективных переговорщиков. 19 октября в Центральном выставочном зале "Манеж" состоится Студенческий турнир ЕАЭС по международным переговорам", - говорится в сообщении.Там добавляется, что Россия активно осваивает новые рынки Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной Америки. Понимание их работы, а также учет национальных особенностей, менталитета и культуры, становится критически важным. Умение проводить результативные международные переговоры - ключевой навык профессионала внешнеэкономической деятельности.Для развития этого навыка на практике организаторы из Школы экспорта РЭЦ отобрали лучшие команды ведущих экономических вузов стран ЕАЭС. Демонстрировать умения деловой коммуникации они будут на конкретных бизнес-кейсах. Участникам турнира предстоит показать приемы ведения дискуссии с представителями других культур, а также продемонстрировать знания в сфере внешнеэкономической деятельности. В свою очередь, приглашенные эксперты дадут обратную связь, покажут зоны развития и перспективы."Как бизнес-школа мы работаем с предпринимателями и госслужащими. А еще уделяем большое внимание программам подготовки студентов - это кадровый резерв для бизнеса и государства. Ежедневно взаимодействуя с компаниями, мы видим их потребности. Умение вести международные переговоры - важнейший инструмент внешнеэкономической деятельности. Новые партнеры, хорошие контракты, возможности масштабироваться - результат постоянного и грамотного диалога на всех уровнях", - уверена модератор турнира, генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.Основная цель турнира - способствовать евразийской интеграции, показать будущим профессионалам из стран-партнеров, насколько интересной может быть работа на международных рынках, привлечь в это направление как можно больше талантливых студентов и познакомить предпринимателей с перспективными молодыми специалистами.Студенческий турнир ЕАЭС по международным переговорам состоится на Международном форуме "Сделано в России" 19 октября 2023 года в Центральном выставочном зале "Манеж" по адресу: Манежная пл., д.1, Балкон.Время всех мероприятий главного экспортного форума страны можно уточнить на сайте в разделе "Программа", также на сайте можно зарегистрироваться на мероприятия.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), форум "сделано в россии", россия, азия, африка, экономика, евразийский экономический союз
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Форум "Сделано в России", Россия, Азия, Африка, Экономика, Евразийский экономический союз

Студенты посоревнуются в переговорах на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Студенческий турнир ЕАЭС по международным переговорам, организованный Школой экспорта РЭЦ, пройдет в рамках форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"В рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" Школа экспорта РЭЦ организует отдельную площадку для перспективных переговорщиков. 19 октября в Центральном выставочном зале "Манеж" состоится Студенческий турнир ЕАЭС по международным переговорам", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что Россия активно осваивает новые рынки Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной Америки. Понимание их работы, а также учет национальных особенностей, менталитета и культуры, становится критически важным. Умение проводить результативные международные переговоры - ключевой навык профессионала внешнеэкономической деятельности.
Для развития этого навыка на практике организаторы из Школы экспорта РЭЦ отобрали лучшие команды ведущих экономических вузов стран ЕАЭС. Демонстрировать умения деловой коммуникации они будут на конкретных бизнес-кейсах. Участникам турнира предстоит показать приемы ведения дискуссии с представителями других культур, а также продемонстрировать знания в сфере внешнеэкономической деятельности. В свою очередь, приглашенные эксперты дадут обратную связь, покажут зоны развития и перспективы.
Эмблема Школы экспорта РЭЦ
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"Как бизнес-школа мы работаем с предпринимателями и госслужащими. А еще уделяем большое внимание программам подготовки студентов - это кадровый резерв для бизнеса и государства. Ежедневно взаимодействуя с компаниями, мы видим их потребности. Умение вести международные переговоры - важнейший инструмент внешнеэкономической деятельности. Новые партнеры, хорошие контракты, возможности масштабироваться - результат постоянного и грамотного диалога на всех уровнях", - уверена модератор турнира, генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
Основная цель турнира - способствовать евразийской интеграции, показать будущим профессионалам из стран-партнеров, насколько интересной может быть работа на международных рынках, привлечь в это направление как можно больше талантливых студентов и познакомить предпринимателей с перспективными молодыми специалистами.
Студенческий турнир ЕАЭС по международным переговорам состоится на Международном форуме "Сделано в России" 19 октября 2023 года в Центральном выставочном зале "Манеж" по адресу: Манежная пл., д.1, Балкон.
Время всех мероприятий главного экспортного форума страны можно уточнить на сайте в разделе "Программа", также на сайте можно зарегистрироваться на мероприятия.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Форум "Сделано в России"РоссияАзияАфрикаЭкономикаЕвразийский экономический союз
 
 
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