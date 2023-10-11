Рейтинг@Mail.ru
Военного атташе России не позвали на презентацию деятельности ВС Швейцарии - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 11.10.2023 (обновлено: 20:33 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/shveytsariya-1902106930.html
Военного атташе России не позвали на презентацию деятельности ВС Швейцарии
Военного атташе России не позвали на презентацию деятельности ВС Швейцарии - РИА Новости, 11.10.2023
Военного атташе России не позвали на презентацию деятельности ВС Швейцарии
Командующий швейцарской армией не пригласил военных атташе России и Беларуси на презентацию деятельности вооруженных сил страны иностранным военным атташе,... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:50
2023-10-11T20:33
швейцария
россия
белоруссия
в мире
геннадий гатилов
мария захарова
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153138/99/1531389992_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_32996de92543533d17eb77bb36ff9df2.jpg
ЖЕНЕВА, 11 окт - РИА Новости. Командующий швейцарской армией не пригласил военных атташе России и Беларуси на презентацию деятельности вооруженных сил страны иностранным военным атташе, аккредитованным в Швейцарии, поскольку обе эти страны находятся под санкциями, заявил РИА Новости пресс-секретарь швейцарской армии Матиас Фолькен."Представители государств, в отношении которых введены санкции, исключены из участия в этом мероприятии, организованном швейцарской армией. В настоящее время это касается России и Белоруссии", - сказал он.Накануне в заявлении швейцарской армии говорилось, что с 11 по 13 октября главнокомандующий армией, командир корпуса Томас Зюссли, проведет для аккредитованных в Швейцарии военных атташе обзор деятельности швейцарской армии.В среду постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Швейцария последовательно поддерживает антироссийскую линию, а в некоторых случаях даже активнее других западных стран. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проект Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года получился откровенно антироссийским, Москва будет учитывать подобные шаги Берна при выстраивании отношений со страной.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870471535.html
https://ria.ru/20231011/politika-1902016625.html
швейцария
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153138/99/1531389992_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_0d71960c5ed6e1216f1ed9d5989fccf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, россия, белоруссия, в мире, геннадий гатилов, мария захарова, оон, нато
Швейцария, Россия, Белоруссия, В мире, Геннадий Гатилов, Мария Захарова, ООН, НАТО
Военного атташе России не позвали на презентацию деятельности ВС Швейцарии

Швейцария не позвала российского военного атташе на презентацию деятельности ВС

© AP Photo / KEYSTONE/Laurent GillieronВоеннослужащие швейцарской армии
Военнослужащие швейцарской армии - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / KEYSTONE/Laurent Gillieron
Военнослужащие швейцарской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 11 окт - РИА Новости. Командующий швейцарской армией не пригласил военных атташе России и Беларуси на презентацию деятельности вооруженных сил страны иностранным военным атташе, аккредитованным в Швейцарии, поскольку обе эти страны находятся под санкциями, заявил РИА Новости пресс-секретарь швейцарской армии Матиас Фолькен.
"Представители государств, в отношении которых введены санкции, исключены из участия в этом мероприятии, организованном швейцарской армией. В настоящее время это касается России и Белоруссии", - сказал он.
Берн - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
В Швейцарии рассказали о попытках обойти санкции против России
8 мая, 15:08
Накануне в заявлении швейцарской армии говорилось, что с 11 по 13 октября главнокомандующий армией, командир корпуса Томас Зюссли, проведет для аккредитованных в Швейцарии военных атташе обзор деятельности швейцарской армии.
В среду постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Швейцария последовательно поддерживает антироссийскую линию, а в некоторых случаях даже активнее других западных стран. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проект Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года получился откровенно антироссийским, Москва будет учитывать подобные шаги Берна при выстраивании отношений со страной.
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
Цюрих, Швейцария - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Гатилов высказался об антироссийской политике Швейцарии
Вчера, 14:25
 
ШвейцарияРоссияБелоруссияВ миреГеннадий ГатиловМария ЗахароваООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала