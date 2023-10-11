https://ria.ru/20231011/shveytsariya-1902106930.html

Военного атташе России не позвали на презентацию деятельности ВС Швейцарии

Военного атташе России не позвали на презентацию деятельности ВС Швейцарии - РИА Новости, 11.10.2023

Военного атташе России не позвали на презентацию деятельности ВС Швейцарии

Командующий швейцарской армией не пригласил военных атташе России и Беларуси на презентацию деятельности вооруженных сил страны иностранным военным атташе,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:50

2023-10-11T18:50

2023-10-11T20:33

швейцария

россия

белоруссия

в мире

геннадий гатилов

мария захарова

оон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153138/99/1531389992_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_32996de92543533d17eb77bb36ff9df2.jpg

ЖЕНЕВА, 11 окт - РИА Новости. Командующий швейцарской армией не пригласил военных атташе России и Беларуси на презентацию деятельности вооруженных сил страны иностранным военным атташе, аккредитованным в Швейцарии, поскольку обе эти страны находятся под санкциями, заявил РИА Новости пресс-секретарь швейцарской армии Матиас Фолькен."Представители государств, в отношении которых введены санкции, исключены из участия в этом мероприятии, организованном швейцарской армией. В настоящее время это касается России и Белоруссии", - сказал он.Накануне в заявлении швейцарской армии говорилось, что с 11 по 13 октября главнокомандующий армией, командир корпуса Томас Зюссли, проведет для аккредитованных в Швейцарии военных атташе обзор деятельности швейцарской армии.В среду постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Швейцария последовательно поддерживает антироссийскую линию, а в некоторых случаях даже активнее других западных стран. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проект Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года получился откровенно антироссийским, Москва будет учитывать подобные шаги Берна при выстраивании отношений со страной.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870471535.html

https://ria.ru/20231011/politika-1902016625.html

швейцария

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, россия, белоруссия, в мире, геннадий гатилов, мария захарова, оон, нато