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Почти три тысячи школ отремонтировали в РФ за два года - Минпросвещения

Почти три тысячи школ отремонтировали в РФ за два года - Минпросвещения - РИА Новости, 11.10.2023

Почти три тысячи школ отремонтировали в РФ за два года - Минпросвещения

МОСКВА. 11 окт - РИА Новости. Практически 3 тысячи школ были отремонтированы за два года, сообщила директор департамента развития инфраструктуры Минпросвещения... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:44

2023-10-11T18:44

2023-10-11T18:44

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МОСКВА. 11 окт - РИА Новости. Практически 3 тысячи школ были отремонтированы за два года, сообщила директор департамента развития инфраструктуры Минпросвещения РФ Ирина Шварцман. "По итогу прошлого года мы отремонтировали более 1,6 тысячи зданий. По итогам этого года, на сегодняшний день, отметка пришла практически к трем тысячам зданий. Самое главное, что 1 сентября мы открыли 1293 новые отремонтированные школы – это грандиозный результат", - сказала Шварцман на пресс-конференции, посвященной старту нового сезона федерального этапа проекта "Школа мечты". По ее словам, это не только заслуга департамента развития инфраструктуры Минпросвещения, но субъектов РФ. Шварцман отметила, что с каждым регионом и муниципальным образованием они находятся на связи. "Все инициативы министерство готово рассматривать, мы их рассматриваем, и чем лучше будет пространство, чем оно будет комфортней, тем больше возможностей будет увеличить наши результаты", - подчеркнула она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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