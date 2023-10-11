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На саммите СНГ планируют подписать договор об организации по русскому языку
На саммите СНГ планируют подписать договор об организации по русскому языку - РИА Новости, 11.10.2023
На саммите СНГ планируют подписать договор об организации по русскому языку
Договор об учреждении Международной организации по русскому языку планируется к подписанию по итогам саммита СНГ в Бишкеке 13 октября, сообщил помощник... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:16
2023-10-11T17:16
2023-10-11T17:18
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Договор об учреждении Международной организации по русскому языку планируется к подписанию по итогам саммита СНГ в Бишкеке 13 октября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Среди документов я бы отметил подписание планирующееся договора об учреждении Международной организации по русскому языку, которая, кстати, не будет ограничена пространством Содружества", - сказал он журналистам. С инициативой учреждения такой межправительственной структуры, направленной на популяризацию русского языка в мире, выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, напомнил Ушаков. "Таким образом после заседания 13 октября будет создаваться самостоятельная международная структура, которая будет открыта для присоединения всех государств, разделяющих ее цели и принципы", - сказал помощник президента России. Планируется также объявить Самарканд культурной столицей СНГ в 2024 году, рассказал он. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты РФ, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовать не будет.
https://ria.ru/20231011/otsutstvie-1902074122.html
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в мире, россия, юрий ушаков, снг, содружество , касым-жомарт токаев, казахстан, киргизия, никол пашинян
В мире, Россия, Юрий Ушаков, СНГ, Содружество , Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Киргизия, Никол Пашинян
На саммите СНГ планируют подписать договор об организации по русскому языку
На саммите СНГ подпишут договор о Международной организации по русскому языку