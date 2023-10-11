"Проще с ХАМАС договориться": Пригожин не может вывезти маму из Израиля
Продюсер Иосиф Пригожин сказал, что не может убедить маму покинуть Израиль
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с "Абзацем" сказал, что у него получилось связаться с братом и сестрой, которые находятся в Израиле.
Ранее родственники супруга певицы Валерии не отвечали на звонки и сообщения с момента начала боевых действий в стране. Сейчас же, по словам Пригожина, все в порядке.
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"Сестра и брат вышли на связь, все нормально. Там бомбоубежища есть у них во всех домах", – прокомментировал Пригожин.
Продюсер также поделился, что никак не может вывезти маму.
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"Как я шучу, мне проще с ХАМАС договориться, чем с моей мамой. Маму вывезти невозможно, она там (в Израиле. – Прим. ред.) живет уже почти 35 лет. Я ее с третьего на первый этаж переселить не могу. Она просит ее не трогать, оставить пока как есть. Слава богу, все живы и здоровы, но само состояние и настроение очень тревожное. Можно по-разному делить территорию, но мирные жители не должны страдать", – высказался Иосиф Пригожин.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.