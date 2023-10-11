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"Проще с ХАМАС договориться": Пригожин не может вывезти маму из Израиля - РИА Новости, 11.10.2023
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Шоубиз
 
15:28 11.10.2023 (обновлено: 16:04 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/prigozhin-1902037543.html
"Проще с ХАМАС договориться": Пригожин не может вывезти маму из Израиля
"Проще с ХАМАС договориться": Пригожин не может вывезти маму из Израиля - РИА Новости, 11.10.2023
"Проще с ХАМАС договориться": Пригожин не может вывезти маму из Израиля
Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с "Абзацем" сказал, что у него получилось связаться с братом и сестрой, которые находятся в Израиле. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:28
2023-10-11T16:04
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с "Абзацем" сказал, что у него получилось связаться с братом и сестрой, которые находятся в Израиле. Ранее родственники супруга певицы Валерии не отвечали на звонки и сообщения с момента начала боевых действий в стране. Сейчас же, по словам Пригожина, все в порядке. &quot;Сестра и брат вышли на связь, все нормально. Там бомбоубежища есть у них во всех домах&quot;, – прокомментировал Пригожин.Продюсер также поделился, что никак не может вывезти маму. "Как я шучу, мне проще с ХАМАС договориться, чем с моей мамой. Маму вывезти невозможно, она там (в Израиле. – Прим. ред.) живет уже почти 35 лет. Я ее с третьего на первый этаж переселить не могу. Она просит ее не трогать, оставить пока как есть. Слава богу, все живы и здоровы, но само состояние и настроение очень тревожное. Можно по-разному делить территорию, но мирные жители не должны страдать", – высказался Иосиф Пригожин. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/glyukoza-1901570754.html
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новости шоу-бизнеса, израиль, иосиф пригожин, палестина, хамас, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Израиль, Иосиф Пригожин, Палестина, Хамас, Знаменитости
"Проще с ХАМАС договориться": Пригожин не может вывезти маму из Израиля

Продюсер Иосиф Пригожин сказал, что не может убедить маму покинуть Израиль

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с "Абзацем" сказал, что у него получилось связаться с братом и сестрой, которые находятся в Израиле.
Ранее родственники супруга певицы Валерии не отвечали на звонки и сообщения с момента начала боевых действий в стране. Сейчас же, по словам Пригожина, все в порядке.
«

"Сестра и брат вышли на связь, все нормально. Там бомбоубежища есть у них во всех домах", – прокомментировал Пригожин.

Продюсер также поделился, что никак не может вывезти маму.
«
"Как я шучу, мне проще с ХАМАС договориться, чем с моей мамой. Маму вывезти невозможно, она там (в Израиле. – Прим. ред.) живет уже почти 35 лет. Я ее с третьего на первый этаж переселить не могу. Она просит ее не трогать, оставить пока как есть. Слава богу, все живы и здоровы, но само состояние и настроение очень тревожное. Можно по-разному делить территорию, но мирные жители не должны страдать", – высказался Иосиф Пригожин.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаИзраильИосиф ПригожинПалестинаХамасЗнаменитости
 
 
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