https://ria.ru/20231011/prigozhin-1902037543.html

"Проще с ХАМАС договориться": Пригожин не может вывезти маму из Израиля

"Проще с ХАМАС договориться": Пригожин не может вывезти маму из Израиля - РИА Новости, 11.10.2023

"Проще с ХАМАС договориться": Пригожин не может вывезти маму из Израиля

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с "Абзацем" сказал, что у него получилось связаться с братом и сестрой, которые находятся в Израиле. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:28

2023-10-11T15:28

2023-10-11T16:04

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с "Абзацем" сказал, что у него получилось связаться с братом и сестрой, которые находятся в Израиле. Ранее родственники супруга певицы Валерии не отвечали на звонки и сообщения с момента начала боевых действий в стране. Сейчас же, по словам Пригожина, все в порядке. "Сестра и брат вышли на связь, все нормально. Там бомбоубежища есть у них во всех домах", – прокомментировал Пригожин.Продюсер также поделился, что никак не может вывезти маму. "Как я шучу, мне проще с ХАМАС договориться, чем с моей мамой. Маму вывезти невозможно, она там (в Израиле. – Прим. ред.) живет уже почти 35 лет. Я ее с третьего на первый этаж переселить не могу. Она просит ее не трогать, оставить пока как есть. Слава богу, все живы и здоровы, но само состояние и настроение очень тревожное. Можно по-разному делить территорию, но мирные жители не должны страдать", – высказался Иосиф Пригожин. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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новости шоу-бизнеса, израиль, иосиф пригожин, палестина, хамас, знаменитости