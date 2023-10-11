https://ria.ru/20231011/perezagruzka-1901896074.html

Россиянам рассказали, как часто надо перезагружать компьютер

Россиянам рассказали, как часто надо перезагружать компьютер - РИА Новости, 11.10.2023

Россиянам рассказали, как часто надо перезагружать компьютер

Если долго не перезагружать компьютер, он начнет хуже работать, предупредил IT-эксперт Арсений Щельцин. В интервью радио Sputnik он уточнил, как часто надо... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T02:10

2023-10-11T02:10

2023-10-11T02:10

технологии

арсений щельцин

компьютеры

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Если долго не перезагружать компьютер, он начнет хуже работать, предупредил IT-эксперт Арсений Щельцин. В интервью радио Sputnik он уточнил, как часто надо перезапускать систему.Офисные работники зачастую не перезагружают и не выключают компьютеры месяцами, что отрицательно сказывается на функционировании такой техники, отметил генеральный директор некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Оперативную память ПК используют различные программы, в том числе для выполнения фоновых задач, продолжил он."Допустим, вы перестали работать с программой, но фоновые процессы могут не выключаться. Чем больше таких скрытых задач, тем хуже будет функционировать устройство", – пояснил Щельцин.По его словам, без перезагрузки память компьютера бывает переполнена фоновыми задачами и временными файлами. Эксперт сравнил ПК, находящийся в таком состоянии, с письменным столом, заваленным лишними вещами."Освобождение компьютера от хлама происходит только при перезагрузке – фоновые процессы выключаются, а временные файлы удаляются", – сказал Щельцин.Перезагружать устройство необходимо как минимум раз в неделю, уверен эксперт."Для этого можно полностью выключать его, уходя на выходные", – посоветовал он.Впрочем, надо учитывать, что при включении компьютера может начаться установка обновлений, добавил Щельцин."В понедельник стоит прийти немного раньше, чтобы оставалось время до начала работы. Проверка различных процессов в системе может занимать до 20 минут", – заключил эксперт в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220719/kompyutery-1803352561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, арсений щельцин, компьютеры