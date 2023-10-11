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Россиянам рассказали, как часто надо перезагружать компьютер - РИА Новости, 11.10.2023
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02:10 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/perezagruzka-1901896074.html
Россиянам рассказали, как часто надо перезагружать компьютер
Россиянам рассказали, как часто надо перезагружать компьютер - РИА Новости, 11.10.2023
Россиянам рассказали, как часто надо перезагружать компьютер
Если долго не перезагружать компьютер, он начнет хуже работать, предупредил IT-эксперт Арсений Щельцин. В интервью радио Sputnik он уточнил, как часто надо... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T02:10
2023-10-11T02:10
технологии
арсений щельцин
компьютеры
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Если долго не перезагружать компьютер, он начнет хуже работать, предупредил IT-эксперт Арсений Щельцин. В интервью радио Sputnik он уточнил, как часто надо перезапускать систему.Офисные работники зачастую не перезагружают и не выключают компьютеры месяцами, что отрицательно сказывается на функционировании такой техники, отметил генеральный директор некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Оперативную память ПК используют различные программы, в том числе для выполнения фоновых задач, продолжил он."Допустим, вы перестали работать с программой, но фоновые процессы могут не выключаться. Чем больше таких скрытых задач, тем хуже будет функционировать устройство", – пояснил Щельцин.По его словам, без перезагрузки память компьютера бывает переполнена фоновыми задачами и временными файлами. Эксперт сравнил ПК, находящийся в таком состоянии, с письменным столом, заваленным лишними вещами."Освобождение компьютера от хлама происходит только при перезагрузке – фоновые процессы выключаются, а временные файлы удаляются", – сказал Щельцин.Перезагружать устройство необходимо как минимум раз в неделю, уверен эксперт."Для этого можно полностью выключать его, уходя на выходные", – посоветовал он.Впрочем, надо учитывать, что при включении компьютера может начаться установка обновлений, добавил Щельцин."В понедельник стоит прийти немного раньше, чтобы оставалось время до начала работы. Проверка различных процессов в системе может занимать до 20 минут", – заключил эксперт в интервью радио Sputnik.
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технологии, арсений щельцин, компьютеры
Технологии, Арсений Щельцин, Компьютеры
Россиянам рассказали, как часто надо перезагружать компьютер

IT-эксперт Щельцин посоветовал перезагружать компьютер минимум один раз в неделю

© Depositphotos.com / stokketeКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Depositphotos.com / stokkete
Клавиатура компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Если долго не перезагружать компьютер, он начнет хуже работать, предупредил IT-эксперт Арсений Щельцин. В интервью радио Sputnik он уточнил, как часто надо перезапускать систему.
Офисные работники зачастую не перезагружают и не выключают компьютеры месяцами, что отрицательно сказывается на функционировании такой техники, отметил генеральный директор некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Оперативную память ПК используют различные программы, в том числе для выполнения фоновых задач, продолжил он.
«
"Допустим, вы перестали работать с программой, но фоновые процессы могут не выключаться. Чем больше таких скрытых задач, тем хуже будет функционировать устройство", – пояснил Щельцин.
По его словам, без перезагрузки память компьютера бывает переполнена фоновыми задачами и временными файлами. Эксперт сравнил ПК, находящийся в таком состоянии, с письменным столом, заваленным лишними вещами.
"Освобождение компьютера от хлама происходит только при перезагрузке – фоновые процессы выключаются, а временные файлы удаляются", – сказал Щельцин.
Перезагружать устройство необходимо как минимум раз в неделю, уверен эксперт.
"Для этого можно полностью выключать его, уходя на выходные", – посоветовал он.
Впрочем, надо учитывать, что при включении компьютера может начаться установка обновлений, добавил Щельцин.
"В понедельник стоит прийти немного раньше, чтобы оставалось время до начала работы. Проверка различных процессов в системе может занимать до 20 минут", – заключил эксперт в интервью радио Sputnik.
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