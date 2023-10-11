https://ria.ru/20231011/peregovory-1902133950.html

Турция ведет с ХАМАС переговоры об освобождении заложников, сообщили СМИ

Турция ведет с ХАМАС переговоры об освобождении заложников, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2023

Турция ведет с ХАМАС переговоры об освобождении заложников, сообщили СМИ

Турция ведет с ХАМАС переговорный процесс по поводу освобождения удерживаемых лиц, сообщил в среду телеканал Habertürk со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T21:38

2023-10-11T21:38

2023-10-11T21:48

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

турция

израиль

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Турция ведет с ХАМАС переговорный процесс по поводу освобождения удерживаемых лиц, сообщил в среду телеканал Habertürk со ссылкой на источники."В то время как напряженность в отношениях между Израилем и ХАМАС нарастает с каждым часом, стало известно, что Турция ведет с ХАМАС переговорный процесс по поводу заложников", - утверждает телеканал.Согласно этим данным, президент Реджеп Тайип Эрдоган, ранее заявивший о необходимости не допустить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе, поручил также провести переговорный процесс по данной проблеме.

турция

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган