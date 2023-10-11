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Турция ведет с ХАМАС переговоры об освобождении заложников, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2023
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21:38 11.10.2023 (обновлено: 21:48 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/peregovory-1902133950.html
Турция ведет с ХАМАС переговоры об освобождении заложников, сообщили СМИ
Турция ведет с ХАМАС переговоры об освобождении заложников, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2023
Турция ведет с ХАМАС переговоры об освобождении заложников, сообщили СМИ
Турция ведет с ХАМАС переговорный процесс по поводу освобождения удерживаемых лиц, сообщил в среду телеканал Habertürk со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T21:38
2023-10-11T21:48
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
турция
израиль
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Турция ведет с ХАМАС переговорный процесс по поводу освобождения удерживаемых лиц, сообщил в среду телеканал Habertürk со ссылкой на источники.&quot;В то время как напряженность в отношениях между Израилем и ХАМАС нарастает с каждым часом, стало известно, что Турция ведет с ХАМАС переговорный процесс по поводу заложников&quot;, - утверждает телеканал.Согласно этим данным, президент Реджеп Тайип Эрдоган, ранее заявивший о необходимости не допустить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе, поручил также провести переговорный процесс по данной проблеме.
турция
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган
В мире, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Турция, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция ведет с ХАМАС переговоры об освобождении заложников, сообщили СМИ

Habertürk: Турция ведет с ХАМАС переговоры об освобождении удерживаемых лиц

© AP Photo / Hatem AliПоследствия разрушений, вызванных израильским авиаударом в секторе Газа
Последствия разрушений, вызванных израильским авиаударом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Последствия разрушений, вызванных израильским авиаударом в секторе Газа. Архивное фото
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АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Турция ведет с ХАМАС переговорный процесс по поводу освобождения удерживаемых лиц, сообщил в среду телеканал Habertürk со ссылкой на источники.
«

"В то время как напряженность в отношениях между Израилем и ХАМАС нарастает с каждым часом, стало известно, что Турция ведет с ХАМАС переговорный процесс по поводу заложников", - утверждает телеканал.

Согласно этим данным, президент Реджеп Тайип Эрдоган, ранее заявивший о необходимости не допустить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе, поручил также провести переговорный процесс по данной проблеме.
 
В миреХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуТурцияИзраильРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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