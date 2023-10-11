https://ria.ru/20231011/peregovory-1902011087.html

Алиев допустил прямые переговоры глав МИД Азербайджана и Армении без России

Алиев допустил прямые переговоры глав МИД Азербайджана и Армении без России - РИА Новости, 11.10.2023

Алиев допустил прямые переговоры глав МИД Азербайджана и Армении без России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности прямых переговоров глав МИД Азербайджана и Армении, в случае если Ереван откажется от посредничества... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:01

2023-10-11T14:01

2023-10-11T15:16

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БАКУ, 11 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности прямых переговоров глав МИД Азербайджана и Армении, в случае если Ереван откажется от посредничества Москвы."В случае если посредничество Российской Федерации армянской стороной будет отвергнуто, думаю, что альтернативой могут являться прямые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Какие-либо другие площадки будут нами анализироваться с учетом отношения тех стран, которые предлагают свои услуги, к правде. Не к Азербайджану, а к правде и к международному праву", - сказал Алиев на встрече с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.Глава азербайджанского государства также отметил, что сейчас некоторые страны и международные организации пытаются оказывать посреднические услуги в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией."Если эта политика не носит односторонний характер и не предвзята, мы воспринимаем эти попытки. Но, когда со стороны Франции мы видим грубое попрание всех дипломатических норм, заявления, граничащие с оскорблениями, грязные инсинуации, провокации и ложь, с одной стороны, а с другой стороны, попытки оказывать посреднические услуги, то это не вписывается ни в какие логические рамки. Нам такие посредники не нужны. Это первое. И второе. Если кто-то хочет заниматься посредничеством, то это не должно носить характер PR-акции, а должно на самом деле быть нацелено на результат", - подчеркнул Алиев.При этом азербайджанский президент отметил, что посредничество Российской Федерации в данном конфликте в Баку воспринимают с благодарностью, "поскольку Россия – наш сосед и союзник, а также союзник Армении, эта страна находится в нашем регионе, в отличие от тех, кто находится за тысячи километров"."И, естественно, история отношений между нашими странами она, естественно, предполагает посредничество российской стороны", - отметил Алиев.По словам азербайджанского лидера, "недавнее заявление президента Франции о том, что у Азербайджана есть проблемы с международным правом, могут вызвать только смех"."Поскольку мы международное право не нарушали. Мы воевали на своей территории, мы подавили сепаратизм, мы соблюдали все гуманитарные нормы, все Женевские конвенции… И как говорится, надо видеть в своем глазу бревно, прежде чем соломинку в глазу чужого человека. Полтора миллиона алжирцев были уничтожены французским режимом только потому, что они были алжирцами и были мусульманами. Это геноцид. Не говоря уже о кровавых преступлениях Франции в Африке, в других частях Африки и по миру. И то, что сегодня Франция сохраняет еще колонии – это уму непостижимо. И это страна, которая имеет кровавое колониальное прошлое, от которого даже сегодня некоторые страны Африки как бы ни пытались, не могут избавиться, она нас обвиняет в нарушении международного права. Это абсурд", - сказал Алиев.

https://ria.ru/20231005/karabakh-1900759268.html

https://ria.ru/20230403/otnosheniya-1862602185.html

https://ria.ru/20231010/mirotvortsy-1901856501.html

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в мире, азербайджан, армения, россия, ильхам алиев, снг, франция