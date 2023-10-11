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Иркутская область и Киргизия намерены развивать торговые отношения - РИА Новости, 11.10.2023
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Иркутская область
 
17:24 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/otnosheniya-1902078903.html
Иркутская область и Киргизия намерены развивать торговые отношения
Иркутская область и Киргизия намерены развивать торговые отношения - РИА Новости, 11.10.2023
Иркутская область и Киргизия намерены развивать торговые отношения
В Джалал-Абаде, где проходит X Российско-Киргизская межрегиональная конференция "Промышленная кооперация России и Киргизии" Иркутская область и Киргизия... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:24
2023-10-11T17:24
иркутская область
иркутская область
киргизия
евразийский экономический союз
россия
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ИРКУТСК, 11 окт - РИА Новости. В Джалал-Абаде, где проходит X Российско-Киргизская межрегиональная конференция "Промышленная кооперация России и Киргизии" Иркутская область и Киргизия подписали протокол о намерениях сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым находится в Киргизии, где в городе Джалал-Абаде открылась X Российско-Киргизская межрегиональная конференция "Промышленная кооперация России и Киргизии". На конференции собрались главы регионов, парламентарии, руководители министерств и ведомств, представители деловых, экспертных и общественных кругов двух стран. Игорь Кобзев принял участие в панельной дискуссии "Развитие межрегионального торгово-экономического сотрудничества в Евразийском экономическом союзе", где представил потенциал Иркутской области. Глава Приангарья подчеркнул, что регион занимает первое место в России по объемам лесозаготовки, второе место в Сибири по нефтепереработке и добыче полезных ископаемых. "По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Иркутской области и Киргизской Республики увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. В рамках работы конференции подписан протокол о намерениях сотрудничества между Иркутской областью и Ошской областью Киргизской Республики. Глава региона отметил, что для развития различных проектов у участников соглашения есть значительный потенциал", - говорится в сообщении. Подписи под документом поставили глава Приангарья Игорь Кобзев и полномочный представитель президента Киргизской Республики в Ошской области Эльчибек Джантаев. Киргизская Республика является надежным внешнеторговым партнером региона. Основу экспорта из Приангарья в Киргизию составляют продукция химической промышленности, пиломатериалы, бумага, картон, электрические машины и оборудование, продукция топливно-энергетического комплекса. В свою очередь на иркутский рынок республика поставляет грузовые транспортные средства, автомобили повышенной проходимости, продукты питания. Иркутская область развивает торговлю более чем с 90 странами мира и по объему экспорта входит в первую десятку российских регионов.
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иркутская область, киргизия, евразийский экономический союз, россия
Иркутская область, Иркутская область, Киргизия, Евразийский экономический союз, Россия

Иркутская область и Киргизия намерены развивать торговые отношения

© Фото : Официальный портал Иркутской областиПодписание протокола о намерениях сотрудничества между Иркутской областью и Ошской областью Киргизской Республики
Подписание протокола о намерениях сотрудничества между Иркутской областью и Ошской областью Киргизской Республики - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Официальный портал Иркутской области
Подписание протокола о намерениях сотрудничества между Иркутской областью и Ошской областью Киргизской Республики
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ИРКУТСК, 11 окт - РИА Новости. В Джалал-Абаде, где проходит X Российско-Киргизская межрегиональная конференция "Промышленная кооперация России и Киргизии" Иркутская область и Киргизия подписали протокол о намерениях сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым находится в Киргизии, где в городе Джалал-Абаде открылась X Российско-Киргизская межрегиональная конференция "Промышленная кооперация России и Киргизии". На конференции собрались главы регионов, парламентарии, руководители министерств и ведомств, представители деловых, экспертных и общественных кругов двух стран. Игорь Кобзев принял участие в панельной дискуссии "Развитие межрегионального торгово-экономического сотрудничества в Евразийском экономическом союзе", где представил потенциал Иркутской области. Глава Приангарья подчеркнул, что регион занимает первое место в России по объемам лесозаготовки, второе место в Сибири по нефтепереработке и добыче полезных ископаемых.
"По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Иркутской области и Киргизской Республики увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. В рамках работы конференции подписан протокол о намерениях сотрудничества между Иркутской областью и Ошской областью Киргизской Республики. Глава региона отметил, что для развития различных проектов у участников соглашения есть значительный потенциал", - говорится в сообщении.
Подписи под документом поставили глава Приангарья Игорь Кобзев и полномочный представитель президента Киргизской Республики в Ошской области Эльчибек Джантаев.
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Киргизская Республика является надежным внешнеторговым партнером региона. Основу экспорта из Приангарья в Киргизию составляют продукция химической промышленности, пиломатериалы, бумага, картон, электрические машины и оборудование, продукция топливно-энергетического комплекса. В свою очередь на иркутский рынок республика поставляет грузовые транспортные средства, автомобили повышенной проходимости, продукты питания.
Иркутская область развивает торговлю более чем с 90 странами мира и по объему экспорта входит в первую десятку российских регионов.
 
Иркутская областьИркутская областьКиргизияЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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