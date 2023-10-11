https://ria.ru/20231011/otnosheniya-1902078903.html

Иркутская область и Киргизия намерены развивать торговые отношения

Иркутская область и Киргизия намерены развивать торговые отношения - РИА Новости, 11.10.2023

Иркутская область и Киргизия намерены развивать торговые отношения

В Джалал-Абаде, где проходит X Российско-Киргизская межрегиональная конференция "Промышленная кооперация России и Киргизии" Иркутская область и Киргизия... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:24

2023-10-11T17:24

2023-10-11T17:24

иркутская область

иркутская область

киргизия

евразийский экономический союз

россия

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ИРКУТСК, 11 окт - РИА Новости. В Джалал-Абаде, где проходит X Российско-Киргизская межрегиональная конференция "Промышленная кооперация России и Киргизии" Иркутская область и Киргизия подписали протокол о намерениях сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым находится в Киргизии, где в городе Джалал-Абаде открылась X Российско-Киргизская межрегиональная конференция "Промышленная кооперация России и Киргизии". На конференции собрались главы регионов, парламентарии, руководители министерств и ведомств, представители деловых, экспертных и общественных кругов двух стран. Игорь Кобзев принял участие в панельной дискуссии "Развитие межрегионального торгово-экономического сотрудничества в Евразийском экономическом союзе", где представил потенциал Иркутской области. Глава Приангарья подчеркнул, что регион занимает первое место в России по объемам лесозаготовки, второе место в Сибири по нефтепереработке и добыче полезных ископаемых. "По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Иркутской области и Киргизской Республики увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. В рамках работы конференции подписан протокол о намерениях сотрудничества между Иркутской областью и Ошской областью Киргизской Республики. Глава региона отметил, что для развития различных проектов у участников соглашения есть значительный потенциал", - говорится в сообщении. Подписи под документом поставили глава Приангарья Игорь Кобзев и полномочный представитель президента Киргизской Республики в Ошской области Эльчибек Джантаев. Киргизская Республика является надежным внешнеторговым партнером региона. Основу экспорта из Приангарья в Киргизию составляют продукция химической промышленности, пиломатериалы, бумага, картон, электрические машины и оборудование, продукция топливно-энергетического комплекса. В свою очередь на иркутский рынок республика поставляет грузовые транспортные средства, автомобили повышенной проходимости, продукты питания. Иркутская область развивает торговлю более чем с 90 странами мира и по объему экспорта входит в первую десятку российских регионов.

https://ria.ru/20230615/priangare-1878319798.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иркутская область, киргизия, евразийский экономический союз, россия