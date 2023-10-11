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Потеряют все. Зеленский совершил грубейшую ошибку, заявили в Польше - РИА Новости, 11.10.2023
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14:23 11.10.2023 (обновлено: 23:22 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/oshibka-1902016417.html
Потеряют все. Зеленский совершил грубейшую ошибку, заявили в Польше
Потеряют все. Зеленский совершил грубейшую ошибку, заявили в Польше - РИА Новости, 11.10.2023
Потеряют все. Зеленский совершил грубейшую ошибку, заявили в Польше
Украина может потерять независимость, если Владимир Зеленский отречется от политических отношений с Польшей и будет развивать связи с Германией, заявил бывший... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:23
2023-10-11T23:22
в мире
польша
украина
киев
владимир зеленский
антони мацеревич
политика
германия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украина может потерять независимость, если Владимир Зеленский отречется от политических отношений с Польшей и будет развивать связи с Германией, заявил бывший министр обороны Польши Антони Мацеревич во время интервью телеканалу Telewizja Republika.Говоря об укреплении отношений Киева и Берлина, он указал, что такой курс политики Зеленского совершенно неприемлем для Варшавы.&quot;Во-первых, потому что он направлен против Польши. Во-вторых, что самое существенное, он фактически направлен против Украины. &lt;…&gt; Это очень глубокая стратегическая ошибка господина Зеленского. Я надеюсь, что господин Зеленский и его советники поймут, что без поддержки Польши Украина утратит свою независимость, а не вернет ее&quot;, — утверждает Мацеревич.Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в последние недели из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в сентябре, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе, отказываясь покупать украинское зерно, подыграли таким образом России.После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Варшавы. Он также заявил, что его страна перестала поставлять оружие ВСУ, так как сама активно вооружается.
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в мире, польша, украина, киев, владимир зеленский, антони мацеревич, политика, германия
В мире, Польша, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Антони Мацеревич, Политика, Германия
Потеряют все. Зеленский совершил грубейшую ошибку, заявили в Польше

Экс-министр обороны Польши: Украина лишится независимости без помощи Варшавы

© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRTПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRT
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украина может потерять независимость, если Владимир Зеленский отречется от политических отношений с Польшей и будет развивать связи с Германией, заявил бывший министр обороны Польши Антони Мацеревич во время интервью телеканалу Telewizja Republika.
Говоря об укреплении отношений Киева и Берлина, он указал, что такой курс политики Зеленского совершенно неприемлем для Варшавы.
«

"Во-первых, потому что он направлен против Польши. Во-вторых, что самое существенное, он фактически направлен против Украины. <…> Это очень глубокая стратегическая ошибка господина Зеленского. Я надеюсь, что господин Зеленский и его советники поймут, что без поддержки Польши Украина утратит свою независимость, а не вернет ее", — утверждает Мацеревич.

Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в последние недели из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.
Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в сентябре, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе, отказываясь покупать украинское зерно, подыграли таким образом России.

После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Варшавы. Он также заявил, что его страна перестала поставлять оружие ВСУ, так как сама активно вооружается.
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