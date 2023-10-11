Потеряют все. Зеленский совершил грубейшую ошибку, заявили в Польше
Экс-министр обороны Польши: Украина лишится независимости без помощи Варшавы
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRTПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украина может потерять независимость, если Владимир Зеленский отречется от политических отношений с Польшей и будет развивать связи с Германией, заявил бывший министр обороны Польши Антони Мацеревич во время интервью телеканалу Telewizja Republika.
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"Во-первых, потому что он направлен против Польши. Во-вторых, что самое существенное, он фактически направлен против Украины. <…> Это очень глубокая стратегическая ошибка господина Зеленского. Я надеюсь, что господин Зеленский и его советники поймут, что без поддержки Польши Украина утратит свою независимость, а не вернет ее", — утверждает Мацеревич.
Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в последние недели из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.
Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в сентябре, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе, отказываясь покупать украинское зерно, подыграли таким образом России.
После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Варшавы. Он также заявил, что его страна перестала поставлять оружие ВСУ, так как сама активно вооружается.
После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Варшавы. Он также заявил, что его страна перестала поставлять оружие ВСУ, так как сама активно вооружается.