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Баку опроверг заявление Пашиняна об оккупации Азербайджаном армянских сел - РИА Новости, 11.10.2023
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16:30 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/okkupatsiya-1902060631.html
Баку опроверг заявление Пашиняна об оккупации Азербайджаном армянских сел
Баку опроверг заявление Пашиняна об оккупации Азербайджаном армянских сел - РИА Новости, 11.10.2023
Баку опроверг заявление Пашиняна об оккупации Азербайджаном армянских сел
В МИД Азербайджана назвали ложью заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об оккупации Баку нескольких армянских сел. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:30
2023-10-11T16:30
в мире
азербайджан
баку
армения
никол пашинян
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БАКУ, 11 окт – РИА Новости. В МИД Азербайджана назвали ложью заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об оккупации Баку нескольких армянских сел. Во вторник Пашинян в интервью Общественному телевидению заявил, что Азербайджан контролирует входившие в состав Армянской ССР территории, в частности, село Арцвашен, а также земельные участки сел Беркабер, Паравакар, Айгеовит, Вазашен. "Некоторые обвинения, выдвинутые против Азербайджана премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе интервью, явно показывают, что армянская сторона не отказывается от политических манипуляций и искаженной интерпретации. Утверждения Армении о том, что якобы Азербайджан оккупировал какие-то армянские села - абсолютная ложь. Этим она хочет оправдать оккупацию азербайджанских сел", - говорится в сообщении МИД.
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в мире, азербайджан, баку, армения, никол пашинян
В мире, Азербайджан, Баку, Армения, Никол Пашинян
Баку опроверг заявление Пашиняна об оккупации Азербайджаном армянских сел

МИД Азербайджана назвал заявление Пашиняна об оккупации армянских сел ложью

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 11 окт – РИА Новости. В МИД Азербайджана назвали ложью заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об оккупации Баку нескольких армянских сел.
Во вторник Пашинян в интервью Общественному телевидению заявил, что Азербайджан контролирует входившие в состав Армянской ССР территории, в частности, село Арцвашен, а также земельные участки сел Беркабер, Паравакар, Айгеовит, Вазашен.
"Некоторые обвинения, выдвинутые против Азербайджана премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе интервью, явно показывают, что армянская сторона не отказывается от политических манипуляций и искаженной интерпретации. Утверждения Армении о том, что якобы Азербайджан оккупировал какие-то армянские села - абсолютная ложь. Этим она хочет оправдать оккупацию азербайджанских сел", - говорится в сообщении МИД.
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В миреАзербайджанБакуАрменияНикол Пашинян
 
 
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