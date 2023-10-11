https://ria.ru/20231011/okkupatsiya-1902060631.html

Баку опроверг заявление Пашиняна об оккупации Азербайджаном армянских сел

Баку опроверг заявление Пашиняна об оккупации Азербайджаном армянских сел - РИА Новости, 11.10.2023

Баку опроверг заявление Пашиняна об оккупации Азербайджаном армянских сел

В МИД Азербайджана назвали ложью заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об оккупации Баку нескольких армянских сел. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:30

2023-10-11T16:30

2023-10-11T16:30

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азербайджан

баку

армения

никол пашинян

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БАКУ, 11 окт – РИА Новости. В МИД Азербайджана назвали ложью заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об оккупации Баку нескольких армянских сел. Во вторник Пашинян в интервью Общественному телевидению заявил, что Азербайджан контролирует входившие в состав Армянской ССР территории, в частности, село Арцвашен, а также земельные участки сел Беркабер, Паравакар, Айгеовит, Вазашен. "Некоторые обвинения, выдвинутые против Азербайджана премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе интервью, явно показывают, что армянская сторона не отказывается от политических манипуляций и искаженной интерпретации. Утверждения Армении о том, что якобы Азербайджан оккупировал какие-то армянские села - абсолютная ложь. Этим она хочет оправдать оккупацию азербайджанских сел", - говорится в сообщении МИД.

https://ria.ru/20231011/peregovory-1902011087.html

азербайджан

баку

армения

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в мире, азербайджан, баку, армения, никол пашинян