https://ria.ru/20231011/izrail-1901912306.html
Армия Израиля нанесла удары по отделениям банков и базам ХАМАС
Армия Израиля нанесла удары по отделениям банков и базам ХАМАС - РИА Новости, 11.10.2023
Армия Израиля нанесла удары по отделениям банков и базам ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по отделениям банков, которые использует палестинское движение ХАМАС, а также по штабу командира северной... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T08:03
2023-10-11T08:03
2023-10-11T08:20
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
сергей лавров
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по отделениям банков, которые использует палестинское движение ХАМАС, а также по штабу командира северной бригады движения."За ночь истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, в том числе по двум отделениям банков, используемых ХАМАС для финансирования терроризма", - говорится в заявлении армии.Отмечается, что на одной из баз, по которой были нанесены удары, находился штаб командира северной бригады движения.Помимо этого, как указывается, целями ЦАХАЛ стали оперативные командные центры ХАМАС и группировки "Исламский джихад", а также база последней, которая якобы располагалась в мечети.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900."Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/izrail-1901913577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, сергей лавров, палестина, россия, оон
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Палестина, Россия, ООН
Армия Израиля нанесла удары по отделениям банков и базам ХАМАС
Армия Израиля нанесла удары по штабу командира северной бригады ХАМАС в Газе
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по отделениям банков, которые использует палестинское движение ХАМАС, а также по штабу командира северной бригады движения.
"За ночь истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, в том числе по двум отделениям банков, используемых ХАМАС для финансирования терроризма", - говорится в заявлении армии.
Израиль заявил об уничтожении системы обнаружения самолетов над Газой
Отмечается, что на одной из баз, по которой были нанесены удары, находился штаб командира северной бригады движения.
Помимо этого, как указывается, целями ЦАХАЛ стали оперативные командные центры ХАМАС и группировки "Исламский джихад
", а также база последней, которая якобы располагалась в мечети.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израиль заявил о нанесении ударов по военно-морским объектам ХАМАС