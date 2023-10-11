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Армия Израиля нанесла удары по отделениям банков и базам ХАМАС - РИА Новости, 11.10.2023
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08:03 11.10.2023 (обновлено: 08:20 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/izrail-1901912306.html
Армия Израиля нанесла удары по отделениям банков и базам ХАМАС
Армия Израиля нанесла удары по отделениям банков и базам ХАМАС - РИА Новости, 11.10.2023
Армия Израиля нанесла удары по отделениям банков и базам ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по отделениям банков, которые использует палестинское движение ХАМАС, а также по штабу командира северной... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T08:03
2023-10-11T08:20
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
сергей лавров
палестина
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по отделениям банков, которые использует палестинское движение ХАМАС, а также по штабу командира северной бригады движения."За ночь истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, в том числе по двум отделениям банков, используемых ХАМАС для финансирования терроризма", - говорится в заявлении армии.Отмечается, что на одной из баз, по которой были нанесены удары, находился штаб командира северной бригады движения.Помимо этого, как указывается, целями ЦАХАЛ стали оперативные командные центры ХАМАС и группировки "Исламский джихад", а также база последней, которая якобы располагалась в мечети.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900."Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/izrail-1901913577.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, сергей лавров, палестина, россия, оон
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Палестина, Россия, ООН
Армия Израиля нанесла удары по отделениям банков и базам ХАМАС

Армия Израиля нанесла удары по штабу командира северной бригады ХАМАС в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаударов Израиля в городе Газа
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по отделениям банков, которые использует палестинское движение ХАМАС, а также по штабу командира северной бригады движения.
"За ночь истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, в том числе по двум отделениям банков, используемых ХАМАС для финансирования терроризма", - говорится в заявлении армии.
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Израиль заявил об уничтожении системы обнаружения самолетов над Газой
08:13
Отмечается, что на одной из баз, по которой были нанесены удары, находился штаб командира северной бригады движения.
Помимо этого, как указывается, целями ЦАХАЛ стали оперативные командные центры ХАМАС и группировки "Исламский джихад", а также база последней, которая якобы располагалась в мечети.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Дым от взрыва, вызванного израильским авиаударом в городе Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Израиль заявил о нанесении ударов по военно-морским объектам ХАМАС
06:57
 
В миреИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровПалестинаРоссияООН
 
 
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