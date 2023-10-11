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Русская духовная миссия в Иерусалиме приостанавливает прием паломников - РИА Новости, 11.10.2023
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Религия
 
12:01 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/ierusalim-1901969960.html
Русская духовная миссия в Иерусалиме приостанавливает прием паломников
Русская духовная миссия в Иерусалиме приостанавливает прием паломников - РИА Новости, 11.10.2023
Русская духовная миссия в Иерусалиме приостанавливает прием паломников
Русская духовная миссия (РДМ) в Иерусалиме приостанавливает прием паломников до 20 октября, рассказал РИА Новости заместитель начальника РДМ иеромонах Дометиан... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:01
2023-10-11T12:01
религия
в мире
израиль
иерусалим
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Русская духовная миссия (РДМ) в Иерусалиме приостанавливает прием паломников до 20 октября, рассказал РИА Новости заместитель начальника РДМ иеромонах Дометиан (Маркарян). "Мы приостанавливаем до 20 октября прием паломнических групп, потому что мы не знаем, что будет завтра. Позавчера Вифлеем был открыт, вчера въезд в город перекрыли, сегодня на Святые места можно добраться беспрепятственно. Авиакомпании еще летают, паломники могут добираться до Израиля как в частном порядке, так и группами, но компании отменяют отдельные рейсы. Ситуация меняется каждые несколько часов", - заявил отец Дометиан. Он также рассказал о сложностях, которые возникали у паломников, летевших в Израиль турецкими авиакомпаниями. "Были случаи на днях: тех, кто летел в Израиль турецкими авиакомпаниями с туристическими целями, не допускали до рейсов. Люди долетали до Турции, там была пересадка, они были зарегистрированы на рейс, но когда узнавали, что цель визита - туризм, им говорили, что не сажают на рейс", - отметил иеромонах. Он добавил, что в РДМ обращаются паломники со всего мира, а не только выходцы из России, а большинство российских туркомпаний, которые организуют паломничество в Израиль, сотрудничают с миссией. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа составляет около 830 человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, иерусалим, россия, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, религия
Религия, В мире, Израиль, Иерусалим, Россия, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН, Религия
Русская духовная миссия в Иерусалиме приостанавливает прием паломников

РДМ в Иерусалиме приостанавливает прием паломников до 20 октября

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкХрам Гроба Господня в Иерусалиме
Храм Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Русская духовная миссия (РДМ) в Иерусалиме приостанавливает прием паломников до 20 октября, рассказал РИА Новости заместитель начальника РДМ иеромонах Дометиан (Маркарян).
"Мы приостанавливаем до 20 октября прием паломнических групп, потому что мы не знаем, что будет завтра. Позавчера Вифлеем был открыт, вчера въезд в город перекрыли, сегодня на Святые места можно добраться беспрепятственно. Авиакомпании еще летают, паломники могут добираться до Израиля как в частном порядке, так и группами, но компании отменяют отдельные рейсы. Ситуация меняется каждые несколько часов", - заявил отец Дометиан.
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Он также рассказал о сложностях, которые возникали у паломников, летевших в Израиль турецкими авиакомпаниями.
"Были случаи на днях: тех, кто летел в Израиль турецкими авиакомпаниями с туристическими целями, не допускали до рейсов. Люди долетали до Турции, там была пересадка, они были зарегистрированы на рейс, но когда узнавали, что цель визита - туризм, им говорили, что не сажают на рейс", - отметил иеромонах.
Он добавил, что в РДМ обращаются паломники со всего мира, а не только выходцы из России, а большинство российских туркомпаний, которые организуют паломничество в Израиль, сотрудничают с миссией.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа составляет около 830 человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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