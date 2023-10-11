https://ria.ru/20231011/gazoprovod-1902059484.html

В Финляндии нашли возможную причину повреждения газопровода Balticconnector

В Финляндии нашли возможную причину повреждения газопровода Balticconnector - РИА Новости, 11.10.2023

В Финляндии нашли возможную причину повреждения газопровода Balticconnector

Газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию, мог повредить корабельный якорь, заявил глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:27

2023-10-11T16:27

2023-10-11T17:59

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию, мог повредить корабельный якорь, заявил глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен телеканалу Yle."Если труба сдвинулась и повреждения односторонние, то я думаю, что к этому привела череда событий: большой корабль стоял на якоре, его понесло вперед штормовым ветром, а якорь потянуло за ним", — предположил эксперт.Он уточнил, что в таком случае сложно будет доказать, было ли действие преднамеренным или все произошло случайно. Саволайнен также призвал не обвинять заранее кого-либо до получения конкретных доказательств.Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией, запущенный в декабре 2019 года, не работает из-за возможной утечки, так как в воскресенье вечером упало давление в подводной трубе. Управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа.Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

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