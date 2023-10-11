https://ria.ru/20231011/energetika-1901899431.html

На объектах энергетики в 14 регионах России выявили высокие риски аварий

На объектах энергетики в 14 регионах России выявили высокие риски аварий - РИА Новости, 11.10.2023

На объектах энергетики в 14 регионах России выявили высокие риски аварий

Высокий риск аварий и происшествий выявлен на объектах электроэнергетики при подготовке к зиме в 14 регионов России, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T02:51

2023-10-11T02:51

2023-10-11T03:00

внии гочс

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Высокий риск аварий и происшествий выявлен на объектах электроэнергетики при подготовке к зиме в 14 регионов России, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ведомство отмечает, что ученые института провели мониторинг готовности объектов электроэнергетики к зимнему периоду. "В результате проведенного анализа существуют риски возникновения аварий и происшествий на объектах энерго- и теплогенерации в шести субъектах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, а также восьми регионах на европейской территории страны", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20231006/otoplenie-1897584168.html

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