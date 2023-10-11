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Швейцарская дипмиссия лжет про рабочую группу СПЧ ООН, заявил Гатилов - РИА Новости, 11.10.2023
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22:26 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/dipmissiya-1902138879.html
Швейцарская дипмиссия лжет про рабочую группу СПЧ ООН, заявил Гатилов
Швейцарская дипмиссия лжет про рабочую группу СПЧ ООН, заявил Гатилов - РИА Новости, 11.10.2023
Швейцарская дипмиссия лжет про рабочую группу СПЧ ООН, заявил Гатилов
Пресс-секретарь швейцарской дипмиссии при ООН лжет про рабочую группу СПЧ ООН "бизнес и права человека", проблемы начались, когда Швейцария присоединилась к... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T22:26
2023-10-11T22:26
в мире
швейцария
геннадий гатилов
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женева (город)
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ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь швейцарской дипмиссии при ООН лжет про рабочую группу СПЧ ООН "бизнес и права человека", проблемы начались, когда Швейцария присоединилась к группе, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов. Гатилов в среду заявил, что Швейцария шантажировала при подготовке проекта резолюции в СПЧ ООН "Бизнес и права человека", угрожая выйти из рабочей группы, если Россия не отзовет свою подпись в качестве соавтора проекта, на что пресс-секретарь дипмиссии Швейцарии в ООН Паола Черезетти ответила, что её делегация в рабочей группе выступала за то, чтобы Россию не исключали, но ни одно предложение не было принято российской делегацией. "Всё врет, конечно, г-жа Черезетти. Проблемы появились в группе тогда, когда в неё вошла Швейцария", - сказал дипломат. В среду глава дипмиссии РФ в ООН Женеве заявил, что антироссийская политика Швейцарии сказывается на международные мероприятия, проводимые в стране, выдача виз сталкивается с новыми бюрократическими проблемами. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
https://ria.ru/20231011/strany-1902138318.html
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швейцария
россия
женева (город)
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в мире, швейцария, геннадий гатилов, оон, нато, россия, женева (город)
В мире, Швейцария, Геннадий Гатилов, ООН, НАТО, Россия, Женева (город)
Швейцарская дипмиссия лжет про рабочую группу СПЧ ООН, заявил Гатилов

Гатилов: швейцарской дипмиссии при ООН лжет про рабочую группу СПЧ ООН

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь швейцарской дипмиссии при ООН лжет про рабочую группу СПЧ ООН "бизнес и права человека", проблемы начались, когда Швейцария присоединилась к группе, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов.
Гатилов в среду заявил, что Швейцария шантажировала при подготовке проекта резолюции в СПЧ ООН "Бизнес и права человека", угрожая выйти из рабочей группы, если Россия не отзовет свою подпись в качестве соавтора проекта, на что пресс-секретарь дипмиссии Швейцарии в ООН Паола Черезетти ответила, что её делегация в рабочей группе выступала за то, чтобы Россию не исключали, но ни одно предложение не было принято российской делегацией.
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"Всё врет, конечно, г-жа Черезетти. Проблемы появились в группе тогда, когда в неё вошла Швейцария", - сказал дипломат.
В среду глава дипмиссии РФ в ООН Женеве заявил, что антироссийская политика Швейцарии сказывается на международные мероприятия, проводимые в стране, выдача виз сталкивается с новыми бюрократическими проблемами.
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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В миреШвейцарияГеннадий ГатиловООННАТОРоссияЖенева (город)
 
 
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