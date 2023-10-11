Швейцарская дипмиссия лжет про рабочую группу СПЧ ООН, заявил Гатилов
Гатилов: швейцарской дипмиссии при ООН лжет про рабочую группу СПЧ ООН
Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь швейцарской дипмиссии при ООН лжет про рабочую группу СПЧ ООН "бизнес и права человека", проблемы начались, когда Швейцария присоединилась к группе, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов.
Гатилов в среду заявил, что Швейцария шантажировала при подготовке проекта резолюции в СПЧ ООН "Бизнес и права человека", угрожая выйти из рабочей группы, если Россия не отзовет свою подпись в качестве соавтора проекта, на что пресс-секретарь дипмиссии Швейцарии в ООН Паола Черезетти ответила, что её делегация в рабочей группе выступала за то, чтобы Россию не исключали, но ни одно предложение не было принято российской делегацией.
«
"Всё врет, конечно, г-жа Черезетти. Проблемы появились в группе тогда, когда в неё вошла Швейцария", - сказал дипломат.
В среду глава дипмиссии РФ в ООН Женеве заявил, что антироссийская политика Швейцарии сказывается на международные мероприятия, проводимые в стране, выдача виз сталкивается с новыми бюрократическими проблемами.
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.