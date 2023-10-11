https://ria.ru/20231011/dipmissiya-1902138879.html

Швейцарская дипмиссия лжет про рабочую группу СПЧ ООН, заявил Гатилов

Швейцарская дипмиссия лжет про рабочую группу СПЧ ООН, заявил Гатилов - РИА Новости, 11.10.2023

Швейцарская дипмиссия лжет про рабочую группу СПЧ ООН, заявил Гатилов

Пресс-секретарь швейцарской дипмиссии при ООН лжет про рабочую группу СПЧ ООН "бизнес и права человека", проблемы начались, когда Швейцария присоединилась к... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T22:26

2023-10-11T22:26

2023-10-11T22:26

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геннадий гатилов

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ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь швейцарской дипмиссии при ООН лжет про рабочую группу СПЧ ООН "бизнес и права человека", проблемы начались, когда Швейцария присоединилась к группе, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов. Гатилов в среду заявил, что Швейцария шантажировала при подготовке проекта резолюции в СПЧ ООН "Бизнес и права человека", угрожая выйти из рабочей группы, если Россия не отзовет свою подпись в качестве соавтора проекта, на что пресс-секретарь дипмиссии Швейцарии в ООН Паола Черезетти ответила, что её делегация в рабочей группе выступала за то, чтобы Россию не исключали, но ни одно предложение не было принято российской делегацией. "Всё врет, конечно, г-жа Черезетти. Проблемы появились в группе тогда, когда в неё вошла Швейцария", - сказал дипломат. В среду глава дипмиссии РФ в ООН Женеве заявил, что антироссийская политика Швейцарии сказывается на международные мероприятия, проводимые в стране, выдача виз сталкивается с новыми бюрократическими проблемами. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

https://ria.ru/20231011/strany-1902138318.html

https://ria.ru/20231011/grazhdanstvo-1902045645.html

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в мире, швейцария, геннадий гатилов, оон, нато, россия, женева (город)