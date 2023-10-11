Лула да Силва просит дать возможность детям и женщинам покинуть сектор Газа
Лула да Силва просит Израиль дать возможность детям и женщинам покинуть Газу
Президент Бразилии Лула да Силва . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва просит ХАМАС отпустить детей, взятых в заложники, а Израиль - дать возможность детям и женщинам покинуть сектор Газа, следует из его обращения, опубликованного в соцсети X.
«
"Хочу обратиться к генсекретарю ООН и международному сообществу, чтобы мы вместе срочно использовали все ресурсы, чтобы положить конец нарушению прав человека в конфликте на Ближнем Востоке. Детей никогда нельзя брать в заложники, в каком бы уголке мира они не находились", - написал президент .
«
"ХАМАС должен освободить израильских детей, похищенных у их семей. Израиль должен остановить бомбардировку, чтобы палестинские дети и их матери покинули сектор Газа через границу с Египтом. В безумии войны должен быть хоть минимум человечности", - добавил Лула да Силва.
По его мнению, необходимо срочное международное гуманитарное вмешательство. "Срочно нужно остановить огонь для защиты израильских и палестинских детей", - отметил президент .
Он подчеркнул, что Бразилия, будучи председателем в Совете безопасности ООН, присоединится ко всем усилиям по немедленному прекращению конфликта.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.