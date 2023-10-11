https://ria.ru/20231011/bezopasnost-1902075139.html
Путин и Рахмон обсудят вопросы региональной безопасности
Путин и Рахмон обсудят вопросы региональной безопасности - РИА Новости, 11.10.2023
Путин и Рахмон обсудят вопросы региональной безопасности
Президент России Владимир Путин проведет 13 октября переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, лидеры обсудят региональную безопасность и... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:08
2023-10-11T17:08
2023-10-11T17:09
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 13 октября переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, лидеры обсудят региональную безопасность и функционирование российской базы в республике, сообщил помощник президент России Юрий Ушаков. Лидеры будут находиться в Киргизии, где 13 октября состоится заседание Совета глав государств СНГ. "13 октября начнется еще одной двусторонней встречей. Это будет встреча с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Много есть тоже тем для обсуждения. Вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений по различным направлениям и, конечно, вопросы региональной безопасности, касающиеся прежде всего ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном, вопросы, касающиеся функционирования в республике российской военной базы, которая является одним из ключевых факторов стабильности в регионе", - сказал он журналистам. Встреча, по словам Ушакова, будет проведена непосредственно перед началом заседания Совета глав государств СНГ.
https://ria.ru/20231005/putin-1900637846.html
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россия, таджикистан, киргизия, эмомали рахмон, владимир путин, юрий ушаков, снг
Россия, Таджикистан, Киргизия, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Юрий Ушаков, СНГ
Путин и Рахмон обсудят вопросы региональной безопасности
Ушаков: Путин и Рахмон 13 октября обсудят вопросы региональной безопасности