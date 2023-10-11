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Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 11.10.2023 (обновлено: 11:24 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/bespilotnik-1901952590.html
Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник
Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.10.2023
Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник
Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:20
2023-10-11T11:24
специальная военная операция на украине
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого октября около 10.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231004/vsu-1900360614.html
брянская область
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брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО перехватила украинский беспилотник над Брянской областью

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Одиннадцатого октября около 10.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела ВСУ Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
ВСУ повредили дома и ЛЭП в приграничных районах Брянской области
4 октября, 11:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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