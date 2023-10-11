https://ria.ru/20231011/bespilotnik-1901952590.html

Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник

Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.10.2023

Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник

Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:20

2023-10-11T11:20

2023-10-11T11:24

специальная военная операция на украине

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого октября около 10.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231004/vsu-1900360614.html

брянская область

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Влада Копылова

брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)