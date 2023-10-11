https://ria.ru/20231011/bespilotnik-1901952590.html
Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник
Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.10.2023
Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник
Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:20
2023-10-11T11:20
2023-10-11T11:24
специальная военная операция на украине
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого октября около 10.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231004/vsu-1900360614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО перехватила украинский беспилотник над Брянской областью