https://ria.ru/20231010/zharikov-1901738703.html
Умер глава подмосковного Подольска Дмитрий Жариков
Умер глава подмосковного Подольска Дмитрий Жариков - РИА Новости, 10.10.2023
Умер глава подмосковного Подольска Дмитрий Жариков
Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков умер на 48-м году жизни, сообщили на официальной странице администрации округа во "ВКонтакте". РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:55
2023-10-10T12:55
2023-10-10T17:03
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков умер на 48-м году жизни, сообщили на официальной странице администрации округа во "ВКонтакте". "Скоропостижно скончался глава муниципалитета Дмитрий Вячеславович Жариков", — написали местные власти.Он возглавлял Подольск с 9 марта 2022 года. При этом с 2009 по 2015 год Жариков работал в администрации города, руководя правовым управлением, управлением делами. Он также занимал пост замглавы администрации города, курировал правовые вопросы, направления имущественно-земельных отношений. Соболезнования родным и близким смерти главы города выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что умерший был ответственным и отзывчивым человеком.Жариков имел звание "Заслуженный юрист Московской области", награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", знаком губернатора Московской области "За заслуги перед Московской областью" III степени, Патриаршей грамотой и другими областными, муниципальными и ведомственными наградами.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, подольск, московская область (подмосковье)
Политика, Подольск, Московская область (Подмосковье)
Умер глава подмосковного Подольска Дмитрий Жариков
Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков умер на 48-м году жизни
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков умер на 48-м году жизни, сообщили на официальной странице администрации округа во "ВКонтакте"
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"Скоропостижно скончался глава муниципалитета Дмитрий Вячеславович Жариков", — написали местные власти.
Он возглавлял Подольск с 9 марта 2022 года. При этом с 2009 по 2015 год Жариков работал в администрации города, руководя правовым управлением, управлением делами. Он также занимал пост замглавы администрации города, курировал правовые вопросы, направления имущественно-земельных отношений.
Соболезнования родным и близким смерти главы города выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что умерший был ответственным и отзывчивым человеком.
Жариков имел звание "Заслуженный юрист Московской области", награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", знаком губернатора Московской области "За заслуги перед Московской областью" III степени, Патриаршей грамотой и другими областными, муниципальными и ведомственными наградами.