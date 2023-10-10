https://ria.ru/20231010/zharikov-1901738703.html

Умер глава подмосковного Подольска Дмитрий Жариков

Умер глава подмосковного Подольска Дмитрий Жариков - РИА Новости, 10.10.2023

Умер глава подмосковного Подольска Дмитрий Жариков

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков умер на 48-м году жизни, сообщили на официальной странице администрации округа во "ВКонтакте". РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:55

2023-10-10T12:55

2023-10-10T17:03

политика

подольск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков умер на 48-м году жизни, сообщили на официальной странице администрации округа во "ВКонтакте". "Скоропостижно скончался глава муниципалитета Дмитрий Вячеславович Жариков", — написали местные власти.Он возглавлял Подольск с 9 марта 2022 года. При этом с 2009 по 2015 год Жариков работал в администрации города, руководя правовым управлением, управлением делами. Он также занимал пост замглавы администрации города, курировал правовые вопросы, направления имущественно-земельных отношений. Соболезнования родным и близким смерти главы города выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что умерший был ответственным и отзывчивым человеком.Жариков имел звание "Заслуженный юрист Московской области", награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", знаком губернатора Московской области "За заслуги перед Московской областью" III степени, Патриаршей грамотой и другими областными, муниципальными и ведомственными наградами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, подольск, московская область (подмосковье)