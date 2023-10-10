https://ria.ru/20231010/zhaloby-1901800491.html
Суд рассмотрит жалобы на 22-летний приговор Фургалу 26 октября
Суд рассмотрит жалобы на 22-летний приговор Фургалу 26 октября - РИА Новости, 10.10.2023
Суд рассмотрит жалобы на 22-летний приговор Фургалу 26 октября
Мособлсуд 26 октября приступит к рассмотрению апелляционных жалоб на 22-летний приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и другим фигурантам... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:57
2023-10-10T15:57
2023-10-10T15:57
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мособлсуд 26 октября приступит к рассмотрению апелляционных жалоб на 22-летний приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и другим фигурантам дела об организации двух убийств и одного покушения, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 26 октября, 10.00", - рассказал собеседник агентства. В начале февраля Люберецкий суд Подмосковья в выездном формате в здании Мособлсуда на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения. Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей. Фургала также ждет рассмотрение "экономического" дела о хищении активов "МСП Банка". Оно уже поступило в Бабушкинский суд Москвы, предварительное слушание назначено на 16 октября.
https://ria.ru/20230926/prigovor-1898799215.html
https://ria.ru/20231007/mid-1901122824.html
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происшествия, хабаровский край, московская область (подмосковье), россия, сергей фургал, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), мсп банк
Происшествия, Хабаровский край, Московская область (Подмосковье), Россия, Сергей Фургал, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), МСП Банк
Суд рассмотрит жалобы на 22-летний приговор Фургалу 26 октября
Мособлсуд рассмотрит жалобы на 22-летний приговор Фургалу 26 октября