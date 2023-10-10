https://ria.ru/20231010/zhaloby-1901800491.html

Суд рассмотрит жалобы на 22-летний приговор Фургалу 26 октября

Суд рассмотрит жалобы на 22-летний приговор Фургалу 26 октября - РИА Новости, 10.10.2023

Суд рассмотрит жалобы на 22-летний приговор Фургалу 26 октября

Мособлсуд 26 октября приступит к рассмотрению апелляционных жалоб на 22-летний приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и другим фигурантам... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:57

2023-10-10T15:57

2023-10-10T15:57

происшествия

хабаровский край

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россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мособлсуд 26 октября приступит к рассмотрению апелляционных жалоб на 22-летний приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и другим фигурантам дела об организации двух убийств и одного покушения, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 26 октября, 10.00", - рассказал собеседник агентства. В начале февраля Люберецкий суд Подмосковья в выездном формате в здании Мособлсуда на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения. Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей. Фургала также ждет рассмотрение "экономического" дела о хищении активов "МСП Банка". Оно уже поступило в Бабушкинский суд Москвы, предварительное слушание назначено на 16 октября.

https://ria.ru/20230926/prigovor-1898799215.html

https://ria.ru/20231007/mid-1901122824.html

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происшествия, хабаровский край, московская область (подмосковье), россия, сергей фургал, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), мсп банк