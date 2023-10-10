https://ria.ru/20231010/zemletryasenie-1901643429.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 10.10.2023

У побережья Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Авачинском заливе на Камчатке, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T02:58

2023-10-10T02:58

2023-10-10T02:59

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камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Авачинском заливе на Камчатке, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. Ранее МЧС сообщало, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло на севере Камчатки, толчки ощутили жители Усть-Камчатского района. "В акватории Авачинского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Магнитуда составила 4,6. Эпицентр находился в 32 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении. Глубина очага составила 79 километров. По инструментальным данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки могли ощущаться силой до 3 баллов.

https://ria.ru/20231008/afganistan-1901317714.html

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камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, происшествия